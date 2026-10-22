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छेहरटा स्कूल ऑफ एमिनेंस पहुंची हीरो मेन्स एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी-2026
जालंधर के ओलंपियन सुरजीत सिंह हॉकी स्टेडियम में 27 अक्टूबर से शुरू होने वाली हीरो मेन्स एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी-2026 गुरुवार को छेहरटा स्थित स्कूल ऑफ एमिनेंस पहुंची। इस दौरान जिला खेल अधिकारी गुरप्रीत सिंह, ओलंपियन ब्रिगेडियर हरचरण सिंह, एडीसीपी एवं अंतरराष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी जुगराज सिंह सहित राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों ने ट्रॉफी का स्वागत किया और उसके साथ सेल्फी ली।
जिला खेल अधिकारी गुरप्रीत सिंह ने बताया कि ट्रॉफी को पंजाब के विभिन्न जिलों में ले जाने का मुख्य उद्देश्य युवाओं को हॉकी के प्रति प्रोत्साहित करना और पंजाब में आयोजित होने वाले अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजनों से युवाओं में खेलों के प्रति रुचि बढ़ेगी और वे हॉकी से जुड़ने के लिए प्रेरित होंगे।
उन्होंने बताया कि हीरो मेन्स एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के मुकाबले 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक जालंधर के ओलंपियन सुरजीत सिंह हॉकी स्टेडियम में खेले जाएंगे। भारतीय टीम अपने अभियान की शुरुआत 27 अक्टूबर को बांग्लादेश के खिलाफ करेगी। इसके बाद भारत का मुकाबला 29 अक्टूबर को चीन, 30 अक्टूबर को जापान, 1 नवंबर को मलेशिया और 2 नवंबर को दक्षिण कोरिया के साथ होगा।
जिला खेल अधिकारी ने आगे बताया कि शुक्रवार, 23 अक्टूबर को सुबह 8 बजे ट्रॉफी गुरदासपुर जिले के लिए रवाना होगी। पंजाब के विभिन्न जिलों में ट्रॉफी के पहुंचने से हॉकी के प्रति उत्साह बढ़ाने और आगामी प्रतियोगिता के लिए खेल प्रेमियों को जागरूक करने में मदद मिलेगी।
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