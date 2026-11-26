मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह की उज्जैन से शुरू हुई 'सत्य सनातन स्वाभिमान यात्रा' गुरुवार को धार्मिक नगरी ओरछा पहुंची। यहां उन्होंने पत्नी के साथ विश्व प्रसिद्ध भगवान श्रीरामराजा सरकार के दरबार में पहुंचकर विधि-विधान से पूजा-अर्चना की और प्रदेश की सुख-समृद्धि की कामना की।
दर्शन के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए दिग्विजय सिंह ने भाजपा और प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। भाजपा पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी खुद को रामभक्त बताती है और दावा करती है कि वह भगवान राम को लेकर आई है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या भाजपा के अनुसार इससे पहले भगवान राम का अस्तित्व नहीं था?दिग्विजय सिंह ने कहा कि भाजपा हिंदू और हिंदुत्व को धर्म मानती है, जबकि उनके अनुसार हिंदुत्व धर्म नहीं, बल्कि सनातन उनका धर्म है।
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मंदिरों में चढ़ावे के हिसाब की जांच की मांग
मंदिरों की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि उज्जैन के महाकाल मंदिर में भी उन्होंने भ्रष्टाचार और चोरी की शिकायतें देखी हैं। ओरछा में भी ऐसी ही स्थिति होने की बात सामने आ रही है। उन्होंने कहा कि मंदिरों में श्रद्धालुओं की ओर से चढ़ाए जाने वाले चढ़ावे और दान की राशि का पूरा हिसाब होना चाहिए। इसकी जांच कराई जानी चाहिए, ताकि व्यवस्थाओं में पारदर्शिता बनी रहे। उन्होंने रामराजा सरकार से प्रार्थना की कि मंदिरों में कथित भ्रष्टाचार समाप्त हो और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।
कंचना घाट पर शिवलिंग निर्माण कार्यक्रम में हुए शामिल
रामराजा सरकार के दर्शन और पत्रकार वार्ता के बाद दिग्विजय सिंह ओरछा के कंचना घाट पहुंचे। यहां उन्होंने शिवलिंग निर्माण कार्यक्रम में सहभागिता की और पूजा-अर्चना की। इस दौरान यात्रा के साथ कई साधु-संत मौजूद रहे। पृथ्वीपुर विधायक नितेन्द्र सिंह राठौर सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और जनप्रतिनिधि भी कार्यक्रम में शामिल हुए। दिग्विजय सिंह की धार्मिक यात्रा और ओरछा में भाजपा पर दिए गए बयानों को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चा रही।