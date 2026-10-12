सीहोर पुलिस का कमाल: 78 लाख के 493 गुम मोबाइल खोजे, नवरात्रि पर मालिकों को लौटाए; चेहरों पर लौटी मुस्कान

गुम हुए मोबाइल की तलाश में थानों के चक्कर लगाने और महीनों इंतजार करने के बाद जब लोगों की उम्मीद टूटने लगती है, तब उन्हें फोन वापस मिलने की आस भी कम हो जाती है। ऐसे में सीहोर पुलिस ने लोगों की उम्मीद जगाते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। साइबर सेल और जिले के विभिन्न थानों की टीमों ने संयुक्त प्रयास से करीब 78 लाख रुपये कीमत के 493 गुम मोबाइल फोन खोज निकाले। नवरात्रि के अवसर पर पुलिस ने इन मोबाइलों को उनके वास्तविक मालिकों तक पहुंचाया। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान 260 मोबाइल धारकों को फोन सौंपे गए, जबकि 233 मोबाइल संबंधित थानों के माध्यम से लौटाए गए।



78 लाख रुपये के मोबाइल बरामद

पुलिस अधीक्षक सोनाक्षी सक्सेना के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. प्रशांत चौबे के मार्गदर्शन में यह कार्रवाई की गई। जिला साइबर सेल और जिले के सभी थानों की विशेष टीमों ने गुम मोबाइलों का पता लगाने के लिए लगातार प्रयास किए। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप वर्ष 2026 में अब तक कुल 493 मोबाइल फोन खोजकर उनके वास्तविक मालिकों तक पहुंचाए गए। बरामद मोबाइलों की अनुमानित कीमत करीब 78 लाख रुपये बताई गई है।



260 मोबाइल कार्यक्रम में सौंपे, 233 थानों से लौटाए

पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आयोजित विशेष कार्यक्रम के दौरान 260 मोबाइल फोन उनके धारकों को सौंपे गए। वहीं, शेष 233 मोबाइल संबंधित थानों के माध्यम से उनके वास्तविक मालिकों को लौटाए गए। इस तरह कुल 493 मोबाइल फोन की बरामदगी और उन्हें उनके मालिकों तक पहुंचाने की प्रक्रिया पूरी की गई। पुलिस की इस कार्रवाई से उन लोगों को राहत मिली, जो लंबे समय से अपने गुम हुए मोबाइल वापस मिलने का इंतजार कर रहे थे।



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मोबाइल वापस मिलते ही खिल उठे चेहरे

गुम हुए मोबाइल वापस पाकर नागरिकों के चेहरे खुशी से खिल उठे। मोबाइल फोन आज केवल बातचीत का साधन नहीं, बल्कि जरूरी दस्तावेजों, संपर्क नंबरों, तस्वीरों और डिजिटल सेवाओं का भी महत्वपूर्ण माध्यम है। ऐसे में फोन गुम होने से लोगों को आर्थिक नुकसान के साथ कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मोबाइल वापस मिलने पर नागरिकों ने सीहोर पुलिस की तत्परता और कार्यशैली की सराहना करते हुए आभार व्यक्त किया।



एसपी की अपील, मोबाइल गुम होने पर तुरंत करें शिकायत

पुलिस अधीक्षक सोनाक्षी सक्सेना ने नागरिकों से अपील की कि मोबाइल फोन गुम होने या चोरी होने की स्थिति में तत्काल नजदीकी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराएं। इसके साथ ही भारत सरकार के सीईआईआर (CEIR) पोर्टल के माध्यम से भी ऑनलाइन शिकायत की जा सकती है। समय पर शिकायत दर्ज कराने से गुम या चोरी हुए मोबाइल का पता लगाने में मदद मिल सकती है। नागरिकों को अपने मोबाइल का आईएमईआई (IMEI) नंबर और खरीद से संबंधित उपलब्ध दस्तावेज सुरक्षित रखने चाहिए।



साइबर सेल की टीम की अहम भूमिका

गुम मोबाइलों की तलाश में साइबर सेल प्रभारी प्रधान आरक्षक सुशील कुमार साल्वे, प्रधान आरक्षक शैलेन्द्र सिंह राजपूत, आरक्षक अभिषेक चौहान, आरक्षक तरुण राठौर, आरक्षक अर्पित गुप्ता और आरक्षक जितेन्द्र राजपूत की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसके अलावा जिले के विभिन्न थानों में गठित विशेष टीमों ने भी अभियान में योगदान दिया। पुलिस विभाग ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले साइबर सेल और थानों के पुलिसकर्मियों को पुरस्कृत भी किया।



गुम मोबाइल की शिकायत जरूर दर्ज कराएं

सीहोर पुलिस ने नागरिकों से मोबाइल गुम होने पर शिकायत दर्ज कराने और आईएमईआई नंबर सुरक्षित रखने की अपील की है। पुलिस के अनुसार, साइबर सेल और थाना स्तर पर गुम मोबाइलों की तलाश के प्रयास आगे भी जारी रहेंगे, ताकि बरामद फोन उनके वास्तविक मालिकों तक पहुंचाए जा सकें