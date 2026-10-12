फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
विज्ञापन
Hindi News ›   Video ›   Madhya Pradesh ›   Sehore Police Recover 493 Lost Phones Worth Rs 78 Lakh, Return Them to Their Owners

सीहोर पुलिस का कमाल: 78 लाख के 493 गुम मोबाइल खोजे, नवरात्रि पर मालिकों को लौटाए; चेहरों पर लौटी मुस्कान

Mon, 12 Oct 2026 05:03 PM IST
सीहोर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सीहोर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सीहोर Published by: सीहोर ब्यूरो Updated Mon, 12 Oct 2026 05:03 PM IST
Sehore Police Recover 493 Lost Phones Worth Rs 78 Lakh, Return Them to Their Owners

गुम हुए मोबाइल की तलाश में थानों के चक्कर लगाने और महीनों इंतजार करने के बाद जब लोगों की उम्मीद टूटने लगती है, तब उन्हें फोन वापस मिलने की आस भी कम हो जाती है। ऐसे में सीहोर पुलिस ने लोगों की उम्मीद जगाते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। साइबर सेल और जिले के विभिन्न थानों की टीमों ने संयुक्त प्रयास से करीब 78 लाख रुपये कीमत के 493 गुम मोबाइल फोन खोज निकाले। नवरात्रि के अवसर पर पुलिस ने इन मोबाइलों को उनके वास्तविक मालिकों तक पहुंचाया। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान 260 मोबाइल धारकों को फोन सौंपे गए, जबकि 233 मोबाइल संबंधित थानों के माध्यम से लौटाए गए।

78 लाख रुपये के मोबाइल बरामद
पुलिस अधीक्षक सोनाक्षी सक्सेना के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. प्रशांत चौबे के मार्गदर्शन में यह कार्रवाई की गई। जिला साइबर सेल और जिले के सभी थानों की विशेष टीमों ने गुम मोबाइलों का पता लगाने के लिए लगातार प्रयास किए। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप वर्ष 2026 में अब तक कुल 493 मोबाइल फोन खोजकर उनके वास्तविक मालिकों तक पहुंचाए गए। बरामद मोबाइलों की अनुमानित कीमत करीब 78 लाख रुपये बताई गई है।

260 मोबाइल कार्यक्रम में सौंपे, 233 थानों से लौटाए
पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आयोजित विशेष कार्यक्रम के दौरान 260 मोबाइल फोन उनके धारकों को सौंपे गए। वहीं, शेष 233 मोबाइल संबंधित थानों के माध्यम से उनके वास्तविक मालिकों को लौटाए गए। इस तरह कुल 493 मोबाइल फोन की बरामदगी और उन्हें उनके मालिकों तक पहुंचाने की प्रक्रिया पूरी की गई। पुलिस की इस कार्रवाई से उन लोगों को राहत मिली, जो लंबे समय से अपने गुम हुए मोबाइल वापस मिलने का इंतजार कर रहे थे।

पढ़ें: बाबा बागेश्वर की रथ यात्रा में पहुंचे मुस्लिम युवक सलमान खान, बोले- महाराज की शक्ति को प्रणाम करते हैं

मोबाइल वापस मिलते ही खिल उठे चेहरे
गुम हुए मोबाइल वापस पाकर नागरिकों के चेहरे खुशी से खिल उठे। मोबाइल फोन आज केवल बातचीत का साधन नहीं, बल्कि जरूरी दस्तावेजों, संपर्क नंबरों, तस्वीरों और डिजिटल सेवाओं का भी महत्वपूर्ण माध्यम है। ऐसे में फोन गुम होने से लोगों को आर्थिक नुकसान के साथ कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मोबाइल वापस मिलने पर नागरिकों ने सीहोर पुलिस की तत्परता और कार्यशैली की सराहना करते हुए आभार व्यक्त किया।

एसपी की अपील, मोबाइल गुम होने पर तुरंत करें शिकायत
पुलिस अधीक्षक सोनाक्षी सक्सेना ने नागरिकों से अपील की कि मोबाइल फोन गुम होने या चोरी होने की स्थिति में तत्काल नजदीकी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराएं। इसके साथ ही भारत सरकार के सीईआईआर (CEIR) पोर्टल के माध्यम से भी ऑनलाइन शिकायत की जा सकती है। समय पर शिकायत दर्ज कराने से गुम या चोरी हुए मोबाइल का पता लगाने में मदद मिल सकती है। नागरिकों को अपने मोबाइल का आईएमईआई (IMEI) नंबर और खरीद से संबंधित उपलब्ध दस्तावेज सुरक्षित रखने चाहिए।

साइबर सेल की टीम की अहम भूमिका
गुम मोबाइलों की तलाश में साइबर सेल प्रभारी प्रधान आरक्षक सुशील कुमार साल्वे, प्रधान आरक्षक शैलेन्द्र सिंह राजपूत, आरक्षक अभिषेक चौहान, आरक्षक तरुण राठौर, आरक्षक अर्पित गुप्ता और आरक्षक जितेन्द्र राजपूत की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसके अलावा जिले के विभिन्न थानों में गठित विशेष टीमों ने भी अभियान में योगदान दिया। पुलिस विभाग ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले साइबर सेल और थानों के पुलिसकर्मियों को पुरस्कृत भी किया।

गुम मोबाइल की शिकायत जरूर दर्ज कराएं
सीहोर पुलिस ने नागरिकों से मोबाइल गुम होने पर शिकायत दर्ज कराने और आईएमईआई नंबर सुरक्षित रखने की अपील की है। पुलिस के अनुसार, साइबर सेल और थाना स्तर पर गुम मोबाइलों की तलाश के प्रयास आगे भी जारी रहेंगे, ताकि बरामद फोन उनके वास्तविक मालिकों तक पहुंचाए जा सकें

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

Recommended

अमृतसर एयरपोर्ट के आसमान में दिखे संदिग्ध ड्रोन, सुरक्षा के चलते रोका गया रनवे संचालन; 3 उड़ानें डायवर्ट

Suspicious drones spotted over Amritsar airport; runway operations suspended for security reasons; 3 flights diverted
Amritsar
12 Oct 2026

बीफार्मा छात्र हत्याकांड: पुलिस मुठभेड़ में इनामी मुख्य हत्यारोपी गिरफ्तार

B.Pharma student murder case: Prime accused with a bounty on his head arrested in police encounter.
Lalitpur
12 Oct 2026

बारिश से जलमग्न हुआ ग्रेटर नोएडा, रेंगते दिखे वाहन; लोगों को हुई भारी परेशानी

Rain caused waterlogging in several areas of Greater Noida
Noida
12 Oct 2026

गोरखपुर: चौरीचौरा में नहर के पानी में मिला 40 वर्षीय युवक का शव

40 Year Old Man Body Found in Canal Under Suspicious Circumstances in Chauri Chaura
Gorakhpur
12 Oct 2026

गुरुग्राम में सबसे ज्यादा 40 एमएम बारिश, तीन तहसीलों में नहीं बरसी बूंदें

Gurugram recorded the highest rainfall at 40 mm
Gurugram
12 Oct 2026
विज्ञापन

VIDEO: नवरात्र के रंग में रंगे बृह्मलाल महाराज, मां ब्रह्मचारिणी की हुई आरती

Brahmalal Maharaj immersed in the spirit of Navratri; Aarti of Goddess Brahmacharini performed.
Agra
12 Oct 2026

पंचकूला यमुनानगर नेशनल हाईवे पर गांव कोर्ट के नजदीक एक्सीडेंट के बाद लगा जाम

Traffic jam near Kot village on the Panchkula-Yamunanagar National Highway following an accident.
Panchkula
12 Oct 2026
विज्ञापन

रेवाड़ी में डिलीवरी के दौरान महिला की मौत, परिजनों ने डॉक्टर पर लगाए लापरवाही के आरोप

Woman dies during delivery in Rewari; family alleges negligence by the doctor.
Rewari
12 Oct 2026

फरीदाबाद में चलती कार बनी आग का गोला, मच गया हड़कंप, जलकर खाक हुई गाड़ी

Car catches fire while moving in Faridabad
Faridabad
12 Oct 2026

यूपी में बदलेगा मौसम, तीन दिन खिलेगी धूप! 15 अक्टूबर से फिर बारिश के आसार

यूपी में बदलेगा मौसम, तीन दिन खिलेगी धूप! 15 अक्टूबर से फिर बारिश के आसार
Uttar Pradesh
12 Oct 2026

दरोगा के जन्मदिन की खुमारी: रेस्तरां में मचाया उत्पात, कर्मचारियों से मारपीट, युवतियों पर छींटाकशी भी की

Sub-Inspector's birthday revelry: Created a ruckus at a restaurant
Kanpur
12 Oct 2026

कानपुर: चकेरी में ज्वैलर्स की दुकान से चांदी चोरी, जांच में जुटी पुलिस

Kanpur: Silver stolen from a jewelry shop in Chakeri; police investigating
Kanpur
12 Oct 2026

VIDEO: मैनपुरी में जेसीबी ऑपरेटर की संदिग्ध मौत, हत्या का आरोप लगाकर परिजनों ने पोस्टमार्टम हाउस पर किया हंगामा

Suspicious death of a JCB operator in Mainpuri; family members create a ruckus at the post-mortem house, alleging murder.
Mainpuri
12 Oct 2026

मंडला: खेल-खेल में खा लिए रतनजोत के बीज, सात बच्चों को उल्टी-दस्त, एक ही परिवार के 5 बच्चे अस्पताल में भर्ती

Mandla: Seven Children Fall Ill After Eating Ratanjot Seeds, Five from One Family; All Hospitalized
Madhya Pradesh
12 Oct 2026

अलीगढ़ से हाथरस जा रही स्कूल बस की सासनी में बंद बॉडी के ट्रक से भिड़ंत

अलीगढ़ से हाथरस जा रही स्कूल बस की सासनी में बंद बॉडी के ट्रक से भिड़ंत
Hathras
12 Oct 2026

बरेली: बार के बाहर मारपीट, युवतियों ने एक-दूसरे बाल पकड़कर पीटा, वीडियो वायरल

Clash between two groups outside a bar video goes viral in Bareilly
Bareilly
12 Oct 2026

राजस्थान: श्रीराम के जयकारों से गूंजा बाड़मेर, शिव कथा के साथ 10 दिवसीय रामलीला का भव्य आगाज

Ramlila performance begins in Barmer with chants of Lord Shri Ram
Barmer
12 Oct 2026

MP में दिन गर्म, रात ठंडी!

MP में दिन गर्म, रात ठंडी!
Madhya Pradesh
12 Oct 2026

अपराजिता में छात्राओं ने सीखे आत्मरक्षा के गुर, VIDEO

Girls learn self-defense techniques Aparajita in varanasi
Varanasi
12 Oct 2026

विंध्य धाम में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का तांता, माता की चौखट पर श्रद्धा भाव से झुकाया शीश, VIDEO

Steady stream of devotees Vindhya Dham for darshan heads bowed in reverence Mother threshold
Mirzapur
12 Oct 2026

पंचकूला सिविल अस्पताल की गाइनी ओपीडी में भरा सीवरेज का पानी

Sewage water floods the Gynaecology OPD at Panchkula Civil Hospital.
Panchkula
12 Oct 2026

बहराइच के कतर्नियाघाट में हाथी का हमला, सफाईकर्मी ने भागकर बचाई जान; बाइक क्षतिग्रस्त

बहराइच के कतर्नियाघाट में हाथी का हमला, सफाईकर्मी ने भागकर बचाई जान; बाइक क्षतिग्रस्त
Bahraich
12 Oct 2026

यूपी में चुनाव की आहट के बीच अयोध्या में सियासत गरमाई, देखिए रुदौली में क्या है जनता की राय?

यूपी में चुनाव की आहट के बीच अयोध्या में सियासत गरमाई, देखिए रुदौली में क्या है जनता की राय?
Ayodhya
12 Oct 2026

चंडीगढ़ सेक्टर 8 के गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में गर्ल चाइल्ड डे सेलिब्रेशन

Girl Child Day celebration at Government Senior Secondary School, Sector 8, Chandigarh.
Chandigarh-Punjab
12 Oct 2026

राजधानी शिमला में खिली धूप, बारिश के बाद मौसम साफ; रिज मैदान पर बढ़ी चहल-पहल

shimla weather clear sunshine after rain ridge ground activity
Shimla
12 Oct 2026

पंजाब सांझीवालता दल ने धर्मकोट से केएस मान को बनाया उम्मीदवार

Punjab Sanjhiwalta Dal has fielded KS Mann as its candidate from Dharamkot.
Chandigarh-Punjab
12 Oct 2026

राजस्थान: राजपुरोहित समाज की भाजपा को दो-टूक, टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय लड़ेंगे पंचायत चुनाव

Rajpurohit community holds show of strength ahead of Panchayati Raj elections
Rajasthan
12 Oct 2026

छत्तीसगढ़ के शक्तिपीठ: शारदीय नवरात्रि पर धमतरी के चार प्रमुख देवी मंदिरों में सुबह से उमड़ा आस्था का सैलाब

A massive surge of devotion witnessed at Dhamtari's four Shakti temple, Shardiya Navratri.
Chhattisgarh
12 Oct 2026

नवरात्र के पहले दिन शहर में उल्लास, कलश यात्रा में उमड़े श्रद्धालु

City abuzz with festive spirit on the first day of Navratri; devotees throng the Kalash Yatra.
Basti
12 Oct 2026

शिवाजी इंटर कॉलेज खुखुंदू के खेल मैदान में आयोजित दौड़ प्रतियोगिता

Running competition held at the sports ground of Shivaji Inter College, Khukhundu.
Deoria
12 Oct 2026
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed