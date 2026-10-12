इंदौर: दोस्ती तोड़ी तो चाकू से गोद डाला, खून से लथपथ वैष्णवी तड़पती रही; बहन को अस्पताल भी नहीं ले जाने दिया

इंदौर के हीरानगर थाना क्षेत्र में दोस्ती खत्म करने और मोबाइल पर बातचीत बंद करने से नाराज दो युवकों द्वारा एक युवती की चाकू मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि युवती को योजनाबद्ध तरीके से निखिल के प्राइम सिटी स्थित घर बुलाया गया, जहां बातचीत के दौरान विवाद बढ़ने पर अभिषेक और निखिल ने उस पर चाकू से कई वार किए। युवती की हालत बिगड़ने के बावजूद आरोपियों ने उसकी छोटी बहन को उसे अस्पताल ले जाने से रोक दिया। गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाई गई युवती की उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने हत्या सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

विज्ञापन