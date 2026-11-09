सीहोर: भगवान पशुपतिनाथ को दूध चढ़ाने पहुंचे लाखों पशुपालक, आस्था के मेले में प्रशासनिक इंतजामों की खुली पोल

पशुओं की सलामती, परिवार की खुशहाली और बेहतर दुग्ध उत्पादन की कामना लेकर बाराखंबा मेले में लाखों श्रद्धालु पहुंचे। दीपावली के दूसरे दिन इछावर तहसील के ग्राम देवपुरा में भगवान पशुपतिनाथ को दूध अर्पित करने के लिए पशुपालकों ने वर्षों पुरानी परंपरा निभाई। हालांकि, श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के बीच प्रशासनिक व्यवस्थाएं नाकाफी साबित हुईं। मेले की ओर जाने वाले मार्गों पर घंटों तक जाम लगा रहा और वाहन कतारों में फंसे रहे। आरोप है कि मौके पर पर्याप्त पुलिस बल और जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी मौजूद नहीं थे। हालात ऐसे बने कि कई श्रद्धालुओं को मुख्य मार्ग छोड़कर खेतों के रास्ते अपने वाहन निकालने पड़े। लाखों लोगों की संभावित भीड़ की जानकारी होने के बावजूद यातायात व्यवस्था बिगड़ने से प्रशासनिक तैयारियों पर सवाल खड़े हो गए।



पशुओं की सलामती के लिए चढ़ाया दूध, बहने लगी आस्था की धारा

इछावर तहसील के ग्राम देवपुरा स्थित बाराखंबा मंदिर में दीपावली के दूसरे दिन पड़वा पर मेला आयोजित किया गया। इसमें जिले के साथ ही प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से पशुपालक और श्रद्धालु पहुंचे। यहां भगवान पशुपतिनाथ की देवशिला पर गाय-भैंसों का दूध अर्पित करने की प्राचीन परंपरा है। मान्यता है कि दूध चढ़ाने से पशु सालभर स्वस्थ और निरोगी रहते हैं। श्रद्धालु अपने पशुधन की सुरक्षा, दुग्ध उत्पादन में वृद्धि और परिवार की सुख-समृद्धि की कामना करते हैं। लगातार दूध अर्पित किए जाने से मंदिर परिसर के पीछे दूध की धारा बहने लगती है, जिसे श्रद्धालु श्रद्धापूर्वक ग्रहण करते हैं।



सदियों पुरानी परंपरा निभाने पहुंचे हजारों पशुपालक

बाराखंबा मेले का महत्व केवल धार्मिक आयोजन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह ग्रामीण और जनजातीय संस्कृति की भी पहचान है। वर्षों से किसान अपने पशुओं का दूध भगवान पशुपतिनाथ को अर्पित करते आ रहे हैं। इछावर के पशुपालक राजेंद्र वर्मा ने बताया कि वे हर साल पशुओं की सलामती की कामना लेकर बाराखंबा पहुंचते हैं। इस बार भी उन्होंने भगवान के दरबार में दूध अर्पित कर पशुधन की सुरक्षा की प्रार्थना की। किसानों के लिए यह आयोजन आस्था, परंपरा और पशुधन से जुड़े विश्वास का प्रतीक है।



आस्था के मेले में यातायात व्यवस्था ने तोड़ा दम

श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के बीच मेले की ओर जाने वाले मार्गों पर वाहनों का दबाव लगातार बढ़ता गया। देखते ही देखते सड़कों पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और आवागमन बाधित हो गया। श्रद्धालुओं के मुताबिक, कई घंटे तक वाहन जाम में फंसे रहे। हालात ऐसे हो गए कि लोगों को आगे बढ़ने का रास्ता तक नहीं मिल रहा था। बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को भी जाम के कारण भारी परेशानी उठानी पड़ी। हर साल लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने वाले इस मेले में यातायात व्यवस्था का बिगड़ना लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बन गया।



खेतों के रास्ते वाहन निकालने को मजबूर हुए दर्शनार्थी

जाम की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कुछ श्रद्धालुओं को मुख्य मार्ग छोड़कर खेतों के रास्ते अपने वाहन निकालने पड़े। दर्शन करने पहुंचे जगदीश मालवीय ने बताया कि व्यवस्था संभालने के लिए मौके पर पुलिस या प्रशासन का कोई कर्मचारी दिखाई नहीं दिया। चारों ओर वाहनों की लंबी कतारें थीं और लोग घंटों परेशान होते रहे। श्रद्धालुओं का कहना है कि यदि यातायात को व्यवस्थित करने के लिए पर्याप्त इंतजाम किए गए होते तो लोगों को इस तरह भटकना नहीं पड़ता।



बैठक और निरीक्षण के बाद भी व्यवस्थाओं पर सवाल

मेले से पहले कलेक्टर बालागुरू के. ने संबंधित अधिकारियों की बैठक लेकर यातायात, सुरक्षा, पेयजल, स्वच्छता और चिकित्सा सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे। झूलों की सुरक्षा जांच, पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती और भीड़ प्रबंधन पर विशेष जोर दिया गया था। कलेक्टर ने मेला क्षेत्र का निरीक्षण भी किया था। इसके बावजूद मेले के दौरान सामने आई अव्यवस्थाओं ने प्रशासनिक तैयारियों की प्रभावशीलता पर सवाल खड़े कर दिए।



श्रद्धालुओं का सवाल, जब पहले से थी जानकारी तो इंतजाम क्यों नहीं?

बाराखंबा मेले में हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। आयोजन की तारीख और संभावित भीड़ की जानकारी प्रशासन को पहले से थी। ऐसे में यातायात नियंत्रण, पार्किंग, पुलिस तैनाती और आपातकालीन सेवाओं के इंतजामों में कमी क्यों रही, यह सवाल श्रद्धालुओं के बीच चर्चा का विषय बना रहा। आस्था के इस विशाल आयोजन में लोगों ने भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन कर पशुधन की सलामती की कामना की, लेकिन प्रशासनिक अव्यवस्थाओं ने उनकी यात्रा को परेशानी भरा बना दिया।