नर्मदापुरम: अब समाज की सफाई में उतरीं 'लक्ष्मियां', अवैध शराब से परेशान महिलाओं ने पुलिस चौकी का किया घेराव

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दिवाली पर घरों की सफाई और त्योहार मनाने के बाद घरों की लक्ष्मियां अब समाज की सफाई के लिए आगे आई हैं। ग्राम पंचायत टेकापार के गांव चिल्लोद की लगभग 30 से 35 महिलाओं ने मटकुली पुलिस चौकी का घेराव किया। ग्रामीण अंचल की ये महिलाएं गांव में अवैध शराब की बिक्री और शराबियों द्वारा मचाए जाने वाले उत्पात से बेहद परेशान थीं। त्योहार के माहौल में भी महिलाओं को मजबूर होकर पुलिस के दरवाजे पर आना पड़ा। उन्होंने गांव में शराब के निर्माण और बिक्री पर पूरी तरह पाबंदी लगाने की जोरदार मांग की है।