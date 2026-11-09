एमपी: कटनी और सिवनी में आग से 12 लोगों की मौत,सीएम ने मृतकों के परिवारों को 4-4 लाख की मदद देने के निर्देश दिए

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दीपावली की खुशियां मध्यप्रदेश के दो परिवारों के लिए मातम में बदल गईं। कटनी और सिवनी जिले में आग लगने की दो अलग-अलग घटनाओं में 12 लोगों की जान चली गई। दोनों हादसों में परिवार के कई सदस्य आग और धुएं के बीच फंस गए थे। इन घटनाओं पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दुख जताया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को राज्य सरकार की ओर से चार-चार लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर दोनों घटनाओं को बेहद दुखद बताया। उन्होंने मृतकों को श्रद्धांजलि देते हुए शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कठिन समय में सरकार पीड़ित परिवारों के साथ है।