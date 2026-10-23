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Hindi News ›   Video ›   Madhya Pradesh ›   Stolen tractor found in the ravines of Chambal; the TI personally took the wheel for 80 km video goes viral.

एमपी: 80 किलोमीटर दूर बीहड़ में मिला चोरी का ट्रैक्टर, मुरैना के टीआई ने खुद संभाली स्टेयरिंग; वीडियो वायरल

Fri, 23 Oct 2026 08:21 PM IST
मुरैना ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुरैना
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुरैना Published by: मुरैना ब्यूरो Updated Fri, 23 Oct 2026 08:21 PM IST
Stolen tractor found in the ravines of Chambal; the TI personally took the wheel for 80 km video goes viral.
मध्य प्रदेश के मुरैना में चोरी के ट्रैक्टर की तलाश में पुलिस टीम करीब 80 किलोमीटर दूर बीहड़ इलाके तक पहुंच गई। दुर्गम क्षेत्र में तलाशी अभियान चलाने के बाद पुलिस ने चोरी का ट्रैक्टर बरामद कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई के बाद थाना स्टेशन रोड के टीआई दर्शन शुक्ला खुद ट्रैक्टर की स्टेयरिंग संभालते नजर आए। इस दौरान एक राहगीर ने उनका वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

चोरी के ट्रैक्टर की तलाश में बीहड़ तक पहुंची पुलिस
पुलिस अधीक्षक धर्मराज मीना के निर्देशन में थाना स्टेशन रोड पुलिस चोरी के ट्रैक्टर की तलाश में जुटी थी। पुलिस को सूचना मिली थी कि चोरी का ट्रैक्टर बीहड़ इलाके में छिपाया गया है। इसके बाद थाना प्रभारी दर्शन शुक्ला के नेतृत्व में पुलिस टीम बताए गए स्थान पर पहुंची।

बीहड़ का रास्ता आसान नहीं था। दुर्गम इलाके में पहुंचने के बावजूद पुलिस टीम ने तलाशी अभियान जारी रखा। काफी मशक्कत के बाद चोरी का ट्रैक्टर बरामद कर लिया गया। पुलिस ने मौके से एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है, ताकि चोरी की वारदात और ट्रैक्टर को बीहड़ में छिपाने से जुड़े अन्य पहलुओं का पता लगाया जा सके।

जब टीआई ने खुद संभाली ट्रैक्टर की स्टेयरिंग
ट्रैक्टर बरामद होने के बाद उसे बीहड़ से बाहर लाने की जिम्मेदारी भी पुलिस टीम ने संभाली। इसी दौरान थाना प्रभारी दर्शन शुक्ला खुद ट्रैक्टर की स्टेयरिंग संभालते नजर आए। वर्दी पहने टीआई को ट्रैक्टर चलाते देखकर एक राहगीर ने मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड कर लिया।

कुछ ही समय में यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में टीआई शुक्ला ट्रैक्टर चलाते दिखाई दे रहे हैं। वहीं, पुलिस टीम चोरी के वाहन को बरामद कर बीहड़ से बाहर ला रही है। टीआई के इस अंदाज ने लोगों का ध्यान खींचा है।

पुलिस की कार्रवाई और वायरल वीडियो की चर्चा
मुरैना में पुलिस की इस कार्रवाई की स्थानीय स्तर पर चर्चा हो रही है। खास तौर पर दुर्गम बीहड़ इलाके में पहुंचकर चोरी का ट्रैक्टर बरामद करने और एक आरोपी को गिरफ्तार करने को लेकर पुलिस टीम की सक्रियता सामने आई है। थाना प्रभारी द्वारा खुद ट्रैक्टर चलाने का वीडियो भी लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है।
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