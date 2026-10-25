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इंदौर में आज क्या है खास: जानिए आप-आरएसएस का निकलेगा पथ संचलन, कोजागिरी पूर्णिमा पर गरबे

Sun, 25 Oct 2026 08:21 AM IST
Abhishek Chendke न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर/मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर/मुंबई Published by: Abhishek Chendke Updated Sun, 25 Oct 2026 08:21 AM IST
सार

इंदौर में रविवार को सांस्कृतिक, सामाजिक आयोजन होंगे। हर साल की तरह शहर के कुछ हिस्सों में आरएसएस का पथ संचालन निकलेगा। इसके अलावा कोजागिरी पूर्णिमा पर दस से ज्यादा बड़े स्थानों पर गरबे के आयोजन भी रखे गए हैं।

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What’s happening in Indore today: RSS to hold a march (path sanchalan); Garba events to take place on Kojagiri
इंदौर के इवेंट - फोटो : amarujala

विस्तार
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- इंदौर में आज तीन स्थानों पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पथ संचालन निकलेगा। सुबह 9 बजे कुलकर्णी नगर से पथ संचलन निकलेगा, जबकि सुबह साढ़े आठ बजे दशहरा मैदान में स्वयंसेवक जुटेंगे और पथ संचलन निकलेगा। इसके अलावा सुबह 9 बजे मयूर नगर बस्ती से पथ संचलन निकलेगा।

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- इंदौर में शाम चार बजे ग्रैंड ओमनी गार्डन में डॉग इंडिया फेस्ट रखा गया है। इसमें पालतू कुत्ते और डॉग लवर्स जुड़ेंगे। पालतू श्वानों की स्पर्धा भी रखी गई है।

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- इंदौर के सांवरिया गार्डन में रात आठ बजे रंगीलो रास ओपन गरबा का आयोजन किया जा रहा है। इसमें शामिल लोग गरबा कर सकेंगे।
 

- इंदौर प्रेस क्लब परिसर में रात आठ बजे गरबे का आयोजन किया गया है। प्रेस क्लब के सदस्यों के परिवार इसमें शामिल हो सकेंगे।

- माहेश्वरी समाज का तीन दिवसीय परिचय सम्मेलन दस्तूर गार्डन में आज से शुरू होगा। देशभर से इसमें युवक-युवती जुटेंगे।

 

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