इंदौर में आज क्या है खास: जानिए आप-आरएसएस का निकलेगा पथ संचलन, कोजागिरी पूर्णिमा पर गरबे

- इंदौर में आज तीन स्थानों पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पथ संचालन निकलेगा। सुबह 9 बजे कुलकर्णी नगर से पथ संचलन निकलेगा, जबकि सुबह साढ़े आठ बजे दशहरा मैदान में स्वयंसेवक जुटेंगे और पथ संचलन निकलेगा। इसके अलावा सुबह 9 बजे मयूर नगर बस्ती से पथ संचलन निकलेगा।

- इंदौर में शाम चार बजे ग्रैंड ओमनी गार्डन में डॉग इंडिया फेस्ट रखा गया है। इसमें पालतू कुत्ते और डॉग लवर्स जुड़ेंगे। पालतू श्वानों की स्पर्धा भी रखी गई है।

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- इंदौर के सांवरिया गार्डन में रात आठ बजे रंगीलो रास ओपन गरबा का आयोजन किया जा रहा है। इसमें शामिल लोग गरबा कर सकेंगे।



- इंदौर प्रेस क्लब परिसर में रात आठ बजे गरबे का आयोजन किया गया है। प्रेस क्लब के सदस्यों के परिवार इसमें शामिल हो सकेंगे।

- माहेश्वरी समाज का तीन दिवसीय परिचय सम्मेलन दस्तूर गार्डन में आज से शुरू होगा। देशभर से इसमें युवक-युवती जुटेंगे।