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मध्य प्रदेश: मुरैना में भाजपा के संभागीय कार्यालय का उद्घाटन, स्वामित्व योजना के कार्यक्रम में भी पहुंचे सीएम

Fri, 06 Nov 2026 10:35 PM IST
मुरैना ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुरैना
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुरैना Published by: मुरैना ब्यूरो Updated Fri, 06 Nov 2026 10:35 PM IST
Inauguration of the BJP's divisional office in Morena

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज मुरैना दौरे पर पहुंचे। यहां उन्होंने VIP रोड पर नवनिर्मित भाजपा के चंबल संभागीय कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। पांच मंजिला इस भव्य कार्यालय को पार्टी की संगठनात्मक गतिविधियों के प्रमुख केंद्र के रूप में तैयार किया गया है। इसमें बैठकों से लेकर बड़े नेताओं के ठहरने तक की व्यवस्थाएं की गई हैं।

पांच मंजिला कार्यालय में 5 हजार लोगों के बैठने की व्यवस्था
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने फीता काटकर नए संभागीय कार्यालय का शुभारंभ किया। कार्यालय में करीब 5 हजार लोगों की क्षमता वाला कार्यक्रम स्थल बनाया गया है। इसके अलावा VIP रूम, बड़े नेताओं के ठहरने की व्यवस्था और संगठनात्मक बैठकों के लिए अलग-अलग मीटिंग हॉल तैयार किए गए हैं। यहां पार्टी की बैठकें, सम्मेलन और अन्य संगठनात्मक कार्यक्रम आयोजित किए जा सकेंगे।

ये भी पढ़ें- सीएम से बातचीत के बाद सफाई कर्मियों की हड़ताल समाप्त: 25 दिन काम करने वालों को अब मिलेंगे 18 से 20 हजार रुपए

ग्राम करुआ में स्वामित्व योजना के कार्यक्रम में हुए शामिल
भाजपा कार्यालय के उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री ग्राम करुआ पहुंचे। यहां उन्होंने स्वामित्व योजना के तहत आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया और ग्रामीण हितग्राहियों को संपत्ति के अधिकार से जुड़ी योजना की जानकारी दी।

स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण आबादी क्षेत्रों में मकानों और अन्य संपत्तियों का सर्वे कर पात्र परिवारों को अधिकार अभिलेख और स्वामित्व दस्तावेज उपलब्ध कराए जाते हैं। इससे ग्रामीणों को अपनी संपत्ति का कानूनी प्रमाण मिलता है। साथ ही संपत्ति संबंधी विवादों में कमी लाने और बैंक से ऋण जैसी सुविधाओं का लाभ लेने में भी मदद मिल सकती है।

संगठन और ग्रामीण हितग्राहियों से जुड़े रहे कार्यक्रम
मुख्यमंत्री के मुरैना दौरे में राजनीतिक और प्रशासनिक गतिविधियों से जुड़े दो प्रमुख कार्यक्रम शामिल रहे। एक ओर भाजपा के नए संभागीय कार्यालय के उद्घाटन से पार्टी को संगठनात्मक गतिविधियों के लिए नया केंद्र मिला, वहीं ग्राम करुआ में स्वामित्व योजना के माध्यम से ग्रामीण परिवारों को संपत्ति का कानूनी अधिकार दिलाने पर जोर दिया गया।

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