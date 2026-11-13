भोपाल: बेबो के समर्थन में उतरे हिंदू संगठन, बोले- करीना को पुश्तैनी पेंडेंट पहनने पर माफी मांगने की जरूरत नहीं

दिवाली पर अभिनेत्री करीना कपूर खान द्वारा नवाब बेगमों के पुश्तैनी पेंडेंट पहनने से उपजे विवाद में अब हिंदू संगठन उनके समर्थन में सामने आए हैं। हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने स्पष्ट कहा है कि अभिनेत्री को इस मामले में किसी से भी माफी मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि भोपाल के पूर्व शाही परिवार की बहू होने के नाते करीना को अपनी सास के परिवार की पैतृक विरासत तथा आभूषण पहनने का पूर्ण अधिकार है।

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यह विवाद तब शुरू हुआ जब प्रदेश कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता अब्बास हफीज ने करीना कपूर खान को कानूनी नोटिस भेजकर सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की। हफीज का दावा है कि पन्ना जड़ित यह पेंडेंट लगभग 400 वर्ष पुराना है और इसे शाहजहां बेगम तथा सुल्तान जहां बेगम द्वारा इबादत के उद्देश्य से बनवाया गया था। उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक पेंडेंट पर कुरान की पवित्र आयतें उकेरी गई हैं, इसलिए इसे फैशन आभूषण के रूप में प्रदर्शित करने से लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं।कांग्रेस नेता की आपत्ति के जवाब में हिंदू उत्सव समिति और संस्कृति बचाओ मंच जैसे संगठन अभिनेत्री के पक्ष में आए हैं। समिति के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने कहा कि पेंडेंट को गले में दिल के पास पहना जाता है, जो किसी भी तरह से अपमानजनक स्थान नहीं है। उन्होंने कहा कि क्योंकि करीना ने इसे दिवाली के पावन अवसर पर पहना था, केवल इसी कारण से कुछ लोग इस पर आपत्ति जता रहे हैं। तिवारी ने दोहराया कि परिवार की बहू को अपने ससुराल की पैतृक विरासत और बहुमूल्य गहने पहनने का पूरा अधिकार है।