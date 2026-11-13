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भोपाल: बेबो के समर्थन में उतरे हिंदू संगठन, बोले- करीना को पुश्तैनी पेंडेंट पहनने पर माफी मांगने की जरूरत नहीं

Fri, 13 Nov 2026 11:24 AM IST
प्रिया वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: प्रिया वर्मा Updated Fri, 13 Nov 2026 11:24 AM IST
सार

करीना कपूर खान के पुश्तैनी पेंडेंट पहनने पर शुरू हुआ विवाद अब नया मोड़ ले चुका है। कांग्रेस नेता अब्बास हफीज के कानूनी नोटिस के बीच हिंदू उत्सव समिति ने अभिनेत्री का बचाव करते हुए कहा कि उन्हें अपनी ससुराल की विरासत के गहने पहनने का पूरा अधिकार है।

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Bhopal: Hindu Groups Back Kareena Kapoor Over Ancestral Pendant Row, Say No Apology Is Needed
बेबो के समर्थन में उतरे हिंदू संगठन - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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दिवाली पर अभिनेत्री करीना कपूर खान द्वारा नवाब बेगमों के पुश्तैनी पेंडेंट पहनने से उपजे विवाद में अब हिंदू संगठन उनके समर्थन में सामने आए हैं। हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने स्पष्ट कहा है कि अभिनेत्री को इस मामले में किसी से भी माफी मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि भोपाल के पूर्व शाही परिवार की बहू होने के नाते करीना को अपनी सास के परिवार की पैतृक विरासत तथा आभूषण पहनने का पूर्ण अधिकार है।

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पेंडेंट विवाद और नोटिस का मामला
यह विवाद तब शुरू हुआ जब प्रदेश कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता अब्बास हफीज ने करीना कपूर खान को कानूनी नोटिस भेजकर सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की। हफीज का दावा है कि पन्ना जड़ित यह पेंडेंट लगभग 400 वर्ष पुराना है और इसे शाहजहां बेगम तथा सुल्तान जहां बेगम द्वारा इबादत के उद्देश्य से बनवाया गया था। उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक पेंडेंट पर कुरान की पवित्र आयतें उकेरी गई हैं, इसलिए इसे फैशन आभूषण के रूप में प्रदर्शित करने से लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं।
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हिंदू उत्सव समिति का पक्ष
कांग्रेस नेता की आपत्ति के जवाब में हिंदू उत्सव समिति और संस्कृति बचाओ मंच जैसे संगठन अभिनेत्री के पक्ष में आए हैं। समिति के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने कहा कि पेंडेंट को गले में दिल के पास पहना जाता है, जो किसी भी तरह से अपमानजनक स्थान नहीं है। उन्होंने कहा कि क्योंकि करीना ने इसे दिवाली के पावन अवसर पर पहना था, केवल इसी कारण से कुछ लोग इस पर आपत्ति जता रहे हैं। तिवारी ने दोहराया कि परिवार की बहू को अपने ससुराल की पैतृक विरासत और बहुमूल्य गहने पहनने का पूरा अधिकार है।

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