नवरात्रि की तैयारी: 11 दिनों तक बंद रहेगा मैहर का दामोदर रोपवे, शुरू होने के लिए इस दिन तक करना होगा इंतजार

आगामी नवरात्रि मेले के दौरान देवी जी धाम में बढ़ने वाली श्रद्धालुओं की भीड़ और व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए मंदिर प्रबंधन ने दामोदर रोपवे सेवा को अस्थायी रूप से बंद रखने का निर्णय लिया है। जारी आदेश के अनुसार 21 सितंबर 2026 से 1 अक्टूबर 2026 तक कुल 11 दिनों तक रोपवे सेवा बंद रहेगी। मंदिर समिति की प्रशासक एवं एसडीएम दिव्या पटेल द्वारा इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। नवरात्रि मेले के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के देवी जी धाम पहुंचने की संभावना रहती है। ऐसे में मंदिर परिसर और दर्शन व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए पहले से ही आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं।



21 सितंबर से 1 अक्टूबर तक सेवा रहेगी बंद

आदेश के मुताबिक दामोदर रोपवे की सेवा 21 सितंबर से 1 अक्टूबर 2026 तक पूरी तरह बंद रहेगी। इस दौरान श्रद्धालुओं को देवी जी धाम तक पहुंचने के लिए निर्धारित वैकल्पिक मार्ग और सीढ़ियों का उपयोग करना होगा।



ये भी पढ़ें- उज्जैन: सीएम मोहन यादव ने किया सड़क चौड़ीकरण कार्यों का औचक निरीक्षण, सिंहस्थ की तैयारियों का लिया जायजा



नवरात्रि मेले को लेकर प्रशासन की तैयारियां

नवरात्रि मेले के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के मैहर पहुंचने की संभावना को देखते हुए प्रशासन और मंदिर समिति द्वारा सुरक्षा, दर्शन, यातायात और भीड़ नियंत्रण सहित विभिन्न व्यवस्थाओं पर काम किया जा रहा है। रोपवे सेवा को बंद रखने का निर्णय भी इसी व्यापक व्यवस्था का हिस्सा माना जा रहा है प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं से अपील की गई है कि नवरात्रि मेले के दौरान मंदिर पहुंचते समय निर्धारित व्यवस्थाओं और प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें, ताकि दर्शन व्यवस्था सुचारु बनी रहे।