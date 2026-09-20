सियासत: केंद्रीय मंत्री सिंधिया का कांग्रेस पर निशाना, बोले-60 साल राज किया, पर बिजली-पानी, सड़क न दे पाए

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सिंधिया ने मुरैना और ग्वालियर क्षेत्र की प्रमुख विकास परियोजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि चंबल से शुरू होने वाला जल प्रोजेक्ट आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी का स्थायी समाधान बनेगा। विज्ञापन



चंबल-कोतवाल बांध परियोजना

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रशासन चंबल और कोतवाल बांध से लगभग 21 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाने का कार्य कर रहा है। इस पाइपलाइन के माध्यम से ग्वालियर शहर को प्रतिदिन 150 एमएलडी पानी मिलेगा। जल संसाधन विभाग परियोजना पर तेजी से काम कर रहा है और इसे मार्च, 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य है। परियोजना न केवल पेयजल समस्या को खत्म करेगी, बल्कि कृषि क्षेत्र को भी बड़ा लाभ मिलेगा। क्षेत्र की लगभग साढ़े पांच लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई की सुविधा मिलेगी। विज्ञापन विज्ञापन



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आगरा-ग्वालियर एक्सप्रेस-वे

क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को गति देने के लिए सरकार 5,200 करोड़ रुपये की लागत से आगरा-ग्वालियर एक्सप्रेस-वे बना रही है। इस एक्सप्रेस-वे के निर्माण के बाद ग्वालियर से आगरा का सफर करीब 50 मिनट में पूरा हो सकेगा। यह क्षेत्र के लोगों की लंबे समय से लंबित मांग और आकांक्षा थी। इस महत्वपूर्ण परियोजना की स्वीकृति देने पर केंद्रीय मंत्री ने प्रधानमंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। एक्सप्रेस-वे बनने से अंचल में व्यापार और आवागमन को नई दिशा मिलेगी।



संपूर्ण अंचल का विकास

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि लोगों का आशीर्वाद उन्हें लगातार जनसेवा की ऊर्जा देता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी प्राथमिकता केवल गुना और शिवपुरी तक सीमित नहीं है, बल्कि वे मुरैना, ग्वालियर, भिंड और श्योपुर का भी समान रूप से विकास कर रहे हैं। भिंड, मुरैना और ग्वालियर से उनका पारिवारिक नाता है। वे राजमाता द्वारा दिखाए गए जनसेवा के मार्ग पर चलने के लिए पूरी तरह समर्पित हैं। इन नई विकास योजनाओं से क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं का तेजी से विस्तार होगा। सिंधिया ने मुरैना और ग्वालियर क्षेत्र की प्रमुख विकास परियोजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि चंबल से शुरू होने वाला जल प्रोजेक्ट आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी का स्थायी समाधान बनेगा।केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रशासन चंबल और कोतवाल बांध से लगभग 21 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाने का कार्य कर रहा है। इस पाइपलाइन के माध्यम से ग्वालियर शहर को प्रतिदिन 150 एमएलडी पानी मिलेगा। जल संसाधन विभाग परियोजना पर तेजी से काम कर रहा है और इसे मार्च, 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य है। परियोजना न केवल पेयजल समस्या को खत्म करेगी, बल्कि कृषि क्षेत्र को भी बड़ा लाभ मिलेगा। क्षेत्र की लगभग साढ़े पांच लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई की सुविधा मिलेगी।ये भी पढ़ें- उज्जैन: सीएम मोहन यादव ने किया सड़क चौड़ीकरण कार्यों का औचक निरीक्षण, सिंहस्थ की तैयारियों का लिया जायजा क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को गति देने के लिए सरकार 5,200 करोड़ रुपये की लागत से आगरा-ग्वालियर एक्सप्रेस-वे बना रही है। इस एक्सप्रेस-वे के निर्माण के बाद ग्वालियर से आगरा का सफर करीब 50 मिनट में पूरा हो सकेगा। यह क्षेत्र के लोगों की लंबे समय से लंबित मांग और आकांक्षा थी। इस महत्वपूर्ण परियोजना की स्वीकृति देने पर केंद्रीय मंत्री ने प्रधानमंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। एक्सप्रेस-वे बनने से अंचल में व्यापार और आवागमन को नई दिशा मिलेगी।केंद्रीय मंत्री ने कहा कि लोगों का आशीर्वाद उन्हें लगातार जनसेवा की ऊर्जा देता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी प्राथमिकता केवल गुना और शिवपुरी तक सीमित नहीं है, बल्कि वे मुरैना, ग्वालियर, भिंड और श्योपुर का भी समान रूप से विकास कर रहे हैं। भिंड, मुरैना और ग्वालियर से उनका पारिवारिक नाता है। वे राजमाता द्वारा दिखाए गए जनसेवा के मार्ग पर चलने के लिए पूरी तरह समर्पित हैं। इन नई विकास योजनाओं से क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं का तेजी से विस्तार होगा।

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस के 60 साल के शासन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने देश पर लंबे समय तक शासन किया, लेकिन उसके कार्यकाल में पर्याप्त बिजली, पानी और सड़कों का बेहतर नेटवर्क विकसित नहीं हो सका। केंद्र में भाजपा सरकार आने के बाद ही इन मूलभूत सुविधाओं का तेजी से विस्तार हुआ है।