गुना: मंच पर जगह को लेकर भाजपा नेताओं में तीखी बहस, जिलाध्यक्ष और जिला पंचायत अध्यक्ष समेत कई नेता नीचे उतरे

चांचौड़ा विधानसभा क्षेत्र के बीनागंज में सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन और सेवा एवं जनकल्याण के 25 वर्षों की यात्रा को समर्पित ‘सेवा संकल्प अभियान’ के दौरान भाजपा की अंदरूनी खींचतान मंच पर सामने आ गई। ‘वाराणसी से वडनगर जल, जन और सेवा संकल्प यात्रा’ के तहत आयोजित कार्यक्रम में मंच पर बैठने की व्यवस्था को लेकर भाजपा नेताओं के बीच तीखी बहस की स्थिति बन गई। घटनाक्रम के बाद भाजपा जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह सिकरवार, जिला पंचायत अध्यक्ष अरविंद धाकड़ सहित कई पदाधिकारी मंच से नीचे उतरकर बैठ गए।

कार्यक्रम के दौरान मंच पर भाजपा के जिला पदाधिकारी और वरिष्ठ नेता मौजूद थे। इसी बीच चांचौड़ा विधायक प्रियंका मीणा ने अपने समर्थक और बीनागंज मंडल अध्यक्ष प्रद्युम्न सिंह मीणा को मंच पर बैठाने की बात कही। मंच पर सीमित स्थान होने के कारण इस व्यवस्था को लेकर असहमति सामने आई।

बताया गया कि इसी दौरान विधायक प्रियंका मीणा की भाजपा जिला उपाध्यक्ष प्रबल प्रताप सिंह उर्फ निक्की और किसान मोर्चा के जिला महामंत्री रामसेवक मीना गोपालगढ़ से बहस हो गई। मामला सार्वजनिक रूप से सामने आने के बाद कार्यक्रम स्थल पर मौजूद पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता कुछ देर के लिए असहज नजर आए।



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बहस बढ़ती देख पार्टी के अन्य नेताओं ने स्थिति संभालने का प्रयास किया। इसी दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह सिकरवार, जिला पंचायत अध्यक्ष अरविंद धाकड़ और पंचायत उपाध्यक्ष राजेश खंडेलवाल सहित कई नेता मंच से नीचे उतर आए। मुख्य मंच पर हुई इस स्थिति ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। बाद में जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह सिकरवार ने मंच से नीचे बैठने को लेकर सफाई दी। उन्होंने कहा कि मंच पर स्थान सीमित था और उन्हें बैठना था, इसलिए वे नीचे चले गए थे।

‘वाराणसी से वडनगर जल, जन और सेवा संकल्प यात्रा’ चांचौड़ा विधानसभा क्षेत्र के बीनागंज पहुंची थी। यहां नगर भ्रमण और विभिन्न खेल गतिविधियों के विजेताओं को सम्मानित करने के बाद स्थानीय स्कूल के कबड्डी मैदान में मुख्य संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसी दौरान मंच पर बैठने की व्यवस्था को लेकर विवाद सामने आया। कार्यक्रम में कबड्डी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने पहुंची टीमों को भी आयोजन स्थल से हटाए जाने की बात सामने आई है। हालांकि, इस संबंध में आयोजकों की ओर से अलग से कोई विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है।

चांचौड़ा के ताजा घटनाक्रम के बाद मधुसूदनगढ़ में हुए एक पूर्व कार्यक्रम की भी चर्चा शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री जनविश्वास योजना से जुड़े कार्यक्रम में भी मंच पर बैठने को लेकर विवाद की स्थिति बनी थी। उस दौरान एक जिला पंचायत सदस्य को मंच से नीचे उतारे जाने की बात सामने आई थी।

इसी तरह पहले चांचौड़ा में संत रविदास समरसता कार्यक्रम के दौरान भी मंच पर बैठने की व्यवस्था को लेकर विधायक की नाराजगी चर्चा में रही थी। एक अन्य कृषि कार्यक्रम में विधायक प्रियंका मीणा और भाजपा विधायक पन्नालाल शाक्य के बीच सार्वजनिक रूप से बहस होने की बात भी सामने आई थी। ‘सेवा संकल्प अभियान’ का उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्षों और सेवा एवं जनकल्याण से जुड़े कार्यों को लेकर संवाद करना था। हालांकि, कार्यक्रम के दौरान मंच पर बैठने की व्यवस्था को लेकर सामने आए विवाद ने आयोजन को अलग वजह से चर्चा में ला दिया।