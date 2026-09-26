एमपी में मानसून की विदाई से पहले मूसलधार बारिश: चार जिलों में ऑरेंज अलर्ट, दो जिलों के स्कूल में छुट्टी

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मध्य प्रदेश में मानसून की विदाई से पहले बारिश का एक और दौर सक्रिय हो गया है। शनिवार को प्रदेश के पूर्वी हिस्से में बारिश का असर ज्यादा रहेगा। मौसम विभाग ने जबलपुर, रीवा, सागर और शहडोल संभाग के कई जिलों में अगले 48 घंटे तेज बारिश की चेतावनी दी है। निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर और सतना में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं, जबलपुर-रीवा समेत 18 जिलों में भारी से अति भारी बारिश हो सकती है। बारिश के अलर्ट को देखते हुए सतना में नर्सरी से आठवीं और मैहर में नर्सरी से 12वीं तक के स्कूल शनिवार को बंद रखने का निर्णय लिया गया है।