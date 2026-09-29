गुना: शराब तस्करी का पर्दाफाश, राघौगढ़ में 11 लाख की बोलेरो समेत दस पेटी शराब जब्त, पूर्व विधायक का बेटा धराया

जिले के राघौगढ़ क्षेत्र में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने नारायणपुरा शक्कर कारखाने के पास से एक बोलेरो वाहन की तलाशी के दौरान पुलिस को देशी और अंग्रेजी शराब की 10 पेटियां मिलीं। मामले में कुंभराज निवासी 42 वर्षीय दिग्प्रताप सिंह उर्फ अस्सू को गिरफ्तार किया गया है।

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

पुलिस के अनुसार जंजाली चौकी को सूचना मिली थी कि नारायणपुरा शक्कर कारखाने के आसपास एक बोलेरो में बड़ी मात्रा में शराब रखी गई है और उसे बिक्री के लिए ले जाया जाना है। सूचना की पुष्टि के बाद पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर संदिग्ध बोलेरो को घेरा और वाहन में बैठे व्यक्ति को हिरासत में लेकर तलाशी ली।तलाशी के दौरान बोलेरो से शराब की कुल 10 पेटियां बरामद हुईं। पुलिस के मुताबिक पेटियों में कुल 480 क्वार्टर शराब मिली, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 52 हजार रुपए है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने शराब के साथ बोलेरो भी जब्त कर ली। वाहन की अनुमानित कीमत करीब 11 लाख रुपए बताई गई है।पुलिस ने आरोपी दिग्प्रताप सिंह के खिलाफ राघौगढ़ थाने में मामला दर्ज किया है। उसके खिलाफ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत कार्रवाई की गई है। पुलिस अब शराब के स्रोत का पता लगाने में जुटी है। जांच की जा रही है कि शराब कहां से लाई गई थी और इसे आगे किन लोगों तक पहुंचाया जाना था।पुलिस कार्रवाई के बाद यह मामला राजनीतिक पृष्ठभूमि को लेकर भी चर्चा में है। गिरफ्तार आरोपी चांचौड़ा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक का बेटा बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस जब्त शराब और वाहन के आधार पर पूरे मामले की कड़ियां जोड़ने में जुटी है। अधिकारियों का कहना है कि शराब की सप्लाई और संभावित नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है।