अपराध: दतिया में गणेश विसर्जन के दौरान खूनी संघर्ष, लाठी-डंडों के बाद चली गोलियां, चाचा-भतीजे घायल

दतिया के इंदरगढ़ थाना क्षेत्र के मैथाना पाली गांव में गणेश विसर्जन के दौरान दो पक्षों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि जमकर लाठी-डंडे चले और फायरिंग हो गई। गोली लगने से चाचा-भतीजा घायल हो गए। दोनों को गंभीर हालत में ग्वालियर रेफर किया गया है। वहीं दूसरे पक्ष के भी 3 से 4 लोगों के घायल होने की सूचना है।



जानकारी के मुताबिक चौकपुरा के लोगों द्वारा स्थापित गणेश प्रतिमा को विसर्जन के लिए नदी की ओर ले जाया जा रहा था। इसी दौरान नदी के पास भैंस चराने गए अजय यादव और उनके चाचा वकील यादव का विसर्जन में शामिल लोगों से किसी बात को लेकर विवाद हो गया। कहासुनी के बाद दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए। देखते ही देखते विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। दोनों पक्षों के बीच लाठी-डंडे चलने लगे और इसी दौरान फायरिंग भी की गई। गोली लगने से अजय यादव और उनके चाचा वकील यादव घायल हो गए। दोनों के पैर में गोली लगने की बात सामने आई है। घटना के बाद घायलों को तत्काल इंदरगढ़ अस्पताल ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को दतिया जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां से उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए ग्वालियर भेज दिया गया।



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घायल पक्ष ने मानवेंद्र उर्फ छुट्टी, रोहित, गजराज यादव, श्रीकांत यादव, हाकिम यादव, ऋषभ यादव और रघुराज यादव समेत अन्य लोगों पर गोली चलाने और मारपीट करने के आरोप लगाए हैं। हालांकि, पुलिस जांच के बाद ही विवाद की वास्तविक वजह और फायरिंग की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। ग्रामीणों के अनुसार, चौकपुरा के लोगों ने खेरा पति मंदिर के पास गणेश प्रतिमा स्थापित की थी। विसर्जन के दौरान नदी के पास दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ। घटना में दूसरे पक्ष के भी कुछ लोगों के घायल होने की जानकारी सामने आई है, जिनका उपचार इंदरगढ़ अस्पताल में कराया जा रहा है।



घटना की सूचना मिलते ही इंदरगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला। पुलिस ने घटनास्थल की जानकारी जुटाने के साथ दोनों पक्षों के लोगों और घायलों से पूछताछ शुरू कर दी है। इंदरगढ़ टीआई गौरव शर्मा के मुताबिक, मामले की जांच की जा रही है। घायलों का उपचार जारी है और जांच के बाद ही घटना की पूरी स्थिति स्पष्ट होगी। फिलहाल गांव में हुए इस खूनी संघर्ष के बाद पुलिस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है।