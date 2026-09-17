दतिया क्राइम: झांसी बायपास पर कार को रोककर फायरिंग, शीशे में धंसीं दो गोलियां; नीचे झुका युवक तो बची जान

दतिया से झांसी जाने के लिए निकले एक युवक की कार बुधवार रात दतिया के झांसी बायपास पर बदमाशों के निशाने पर आ गई। बाइक से आए दो युवकों ने पहले कार को रुकने का इशारा किया और जैसे ही कार की रफ्तार कम हुई, पीछे बैठे युवक ने कथित तौर पर कट्टे से दो गोलियां चला दीं। दोनों गोलियां कार के सामने के शीशे में जा लगीं। अचानक हुई फायरिंग से घबराए चालक ने तुरंत अपना सिर नीचे कर लिया, जिससे वह गोली की चपेट में आने से बच गया। घटना के बाद बाइक सवार दोनों युवक मौके से फरार हो गए। उन्होंने अपनी पहचान छिपाने के लिए चेहरे कपड़े से ढंक रखे थे। पुलिस ने शिकायत के आधार पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है।

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