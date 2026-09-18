Video: वायु प्रदूषण पर सीएम योगी और भूपेंद्र यादव की बैठक, बनी कार्ययोजना

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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव की बैठक में दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता सुधारने के उपायों पर चर्चा हुई। बैठक में उत्तर प्रदेश के एनसीआर क्षेत्र में प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों और उनकी रोकथाम के लिए उठाए जा रहे कदमों की समीक्षा की गई। भूपेंद्र यादव ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पिछले वर्षों में ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान के तहत बड़े पैमाने पर पौधरोपण किया गया और प्रदेश ने निर्धारित लक्ष्यों को हासिल किया है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) के तहत देश के 130 शहरों में कार्य किया जा रहा है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण-2026 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में लखनऊ को पहला स्थान मिला है। बैठक में एनसीआर से जुड़े उत्तर प्रदेश के आठ बड़े शहरों में वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर चर्चा हुई। इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत इलेक्ट्रिक बसों को बढ़ावा देने, सड़क एवं निर्माण कार्यों से होने वाले धूल प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपायों पर भी विचार किया गया। इसके अलावा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स तथा कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट मैनेजमेंट से जुड़े नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा हुई। केंद्र सरकार भी एनसीआर में प्रदूषण नियंत्रण के लिए राज्यवार कार्ययोजनाओं और उनके जमीनी क्रियान्वयन पर जोर दे रही है।

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