Video: एक साल बाद खुलेगा टैगोर लाइब्रेरी का वाचनालय, 370 विद्यार्थी एक साथ कर सकेंगे पढ़ाई

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टैगोर लाइब्रेरी का वाचनालय करीब एक साल बाद विद्यार्थियों के लिए फिर से खुलने जा रहा है। वाचनालय के दोबारा शुरू होने से एक साथ 370 विद्यार्थी बैठकर अध्ययन कर सकेंगे। इससे लंबे समय से अध्ययन के लिए बेहतर स्थान का इंतजार कर रहे विद्यार्थियों और शोधार्थियों को राहत मिलने की उम्मीद है। वाचनालय में विद्यार्थियों के साथ शोधार्थियों के लिए भी अध्ययन की सुविधा उपलब्ध होगी। लाइब्रेरी प्रशासन की ओर से वाचनालय को विद्यार्थियों के उपयोग के लिए तैयार किया जा रहा है। अवैतनिक पुस्तकालयाध्यक्ष प्रो. रोली मिश्रा ने वाचनालय से जुड़ी तैयारियों और सुविधाओं की जानकारी दी।

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