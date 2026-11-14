Video: विधानसभा से लौटे अधिवक्ताओं ने भाजपा कार्यालय का किया घेराव, पुलिस समझाने में जुटी रही

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लखनऊ में अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे वकीलों को समझाने में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। शुरुआत में अधिवक्ताओं ने पुलिस की अपील नहीं मानी और विधानसभा की ओर बढ़ते रहे। बाद में पुलिस उन्हें समझाने में सफल रही और अधिवक्ता विधानसभा से वापस लौटने लगे। हालांकि, लौटते समय वकीलों ने भाजपा कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन शुरू कर दिया। पुलिस ने उन्हें वहां से हटाने का प्रयास किया।

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