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Video: अधिवक्ताओं ने सरकार को दिया 15 दिन का अल्टीमेटम, मांगें पूरी नहीं हुईं तो होगी महापंचायत

Akash Dwivedi

Updated Sat, 14 Nov 2026 02:36 PM IST Updated Sat, 14 Nov 2026 02:36 PM IST







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अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे वकील 15 दिन की मोहलत देकर लौट गए। सेंट्रल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अखिलेश जायसवाल ने कहा कि यदि तय समय में मांगें पूरी नहीं की गईं तो अधिवक्ताओं की महापंचायत बुलाई जाएगी। इसके बाद आंदोलन को आगे बढ़ाने पर फैसला लिया जाएगा। ... और पढ़ें

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