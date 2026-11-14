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Video: केडी सिंह बाबू हॉकी प्रतियोगिता में पंजाब एंड सिंध बैंक और ईस्टर्न रेलवे के बीच मुकाबला

Akash Dwivedi

Updated Sat, 14 Nov 2026 02:31 PM IST Updated Sat, 14 Nov 2026 02:31 PM IST







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लखनऊ के गोमतीनगर स्थित मोहम्मद शाहिद सिंथेटिक हॉकी स्टेडियम, विजयंतखंड में 44वीं अखिल भारतीय केडी सिंह बाबू स्मारक आमंत्रण इनामी हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। खेल निदेशालय और हॉकी इंडिया की ओर से आयोजित प्रतियोगिता में पंजाब एंड सिंध बैंक और ईस्टर्न रेलवे की टीमों के बीच मुकाबला हुआ। ... और पढ़ें

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