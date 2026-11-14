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Video: नेहरू की याद में बाल मेले का आयोजन, बच्चों को बांटे उपहार

Akash Dwivedi

Updated Sat, 14 Nov 2026 02:36 PM IST Updated Sat, 14 Nov 2026 02:36 PM IST







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लखनऊ के नरही स्थित तिकोना पार्क में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से बाल मेले का आयोजन किया गया। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की याद में आयोजित कार्यक्रम में उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद बच्चों को उपहार बांटे गए। ... और पढ़ें

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