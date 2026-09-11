Lucknow News: संविदाकर्मियों के पीएफ में लापरवाही न बरतें रेलवे ठेकेदार

लखनऊ। पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल प्रशासन की ओर से संविदाकर्मियों के लिए भविष्य निधि(पीएफ) जागरुकता संगोष्ठी शुक्रवार को हजरतगंज स्थित डीआरएम कार्यालय सभागार में आयोजित की गई। इसमें 59 ठेकेदारों व संविदा एजेंसियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। उन्हें संविदाकर्मियों को दिए जाने वाली पीएफ में लापरवाही नहीं बरतने को कहा गया।जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु राव ने बताया कि मंडल रेल प्रबंधक गौरव अग्रवाल के मार्गदर्शन में आयोजित कार्यक्रम का नेतृत्व वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी राजेश कुमार गुप्ता ने किया। ईपीएफओ लखनऊ क्षेत्र के सहयोग से पीएफ कटौती की प्रक्रिया समझाई गई। ई-केवाईसी व पीएफ खाते से एडवांस में पैसा निकालने के बारे में भी बताया गया। पेंशन व बीमा लाभों सहित विभिन्न विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई। संगोष्ठी का मुख्य उद्देश्य संविदा कर्मचारियों को उनके वैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूक करना रहा। उन्हें सामाजिक सुरक्षा और भविष्य निधि के दीर्घकालीन लाभों के बारे में बताया गया। ठेकेदारों को भी नियमानुसार पीएफ अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया। ईपीएफओ अधिकारियों ने उपस्थित प्रतिभागियों की जिज्ञासाओं और शंकाओं का समाधान किया।