फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   railway traffic block

Lucknow News: ट्रैफिक ब्लॅाक के चलते रास्ते में रोककर चलाई जाएंगी अमृतसर की ट्रेनें

Fri, 11 Sep 2026 06:40 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 11 Sep 2026 06:40 PM IST
विज्ञापन
railway traffic block

विज्ञापन
लखनऊ। उत्तर रेलवे के फिरोजपुर डिवीजन के सानेहवाल-लुधियाना रेलखंड पर स्थित ढंढारी कलां यार्ड में ट्रैफिक ब्लाॅक लिया गया है। इसके चलते लखनऊ के रास्ते अमृतसर के लिए चलने वाली ट्रेनों को रास्ते में रोककर चलाया जाएगा।

मुख्य जनसपंर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि 14623 वाराणसी छेहरटा एक्सप्रेस, 14617 पूर्णिया अमृतसर एक्सप्रेस, 14673 जयनगर अमृतसर एक्सप्रेस शुक्रवार को रास्ते में क्रमश: 120, 110, 100 मिनट रोककर चलाई गईं। वहीं शनिवार को 14617 पूर्णिया अमृतसर एक्स्प्रेस व 14649 जयनगर अमृतसर एक्सप्रेस 11 व 13 सितंबर को मुरादाबाद एवं अंबाला कैंट में डेढ़-डेढ़ घंटे रोककर चलाई जाएंगी। इसी क्रम में 12317 कोलकाता अमृतसर एक्सप्रेस 13 सितंबर को मुरादाबाद में 45 मिनटव अंबाला कैंट में 45 मिनट रोककर चलाई जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed