{"_id":"6af830ba9a3408e8730f8ba7","slug":"video-video-vashava-uratha-thavasa-ka-maka-para-aayajata-samamana-samaraha-rashhataraya-kava-va-shayara-raha-majatha-2026-11-14","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: विश्व उर्दू दिवस के मौके पर आयोजित सम्मान समारोह, राष्ट्रीय कवि व शायर रहे मौजूद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

VIDEO: विश्व उर्दू दिवस के मौके पर आयोजित सम्मान समारोह, राष्ट्रीय कवि व शायर रहे मौजूद

Ishwar Ashish Bhartiya

Updated Sat, 14 Nov 2026 03:28 PM IST Updated Sat, 14 Nov 2026 03:28 PM IST







Link Copied



विश्व उर्दू दिवस के मौके पर होटल क्लार्क अवध में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में राष्ट्रीय कवि व शायर प्रो. उदय प्रताप सिंह को सलाउद्दीन पूर्व राज्य मंत्री, राजकुमार भाटी राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, अब्दुल नसीर नासिर व हिना रिजवी शायर ने सम्मानित किया। ... और पढ़ें

विज्ञापन