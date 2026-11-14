Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sultanpur News ›   one-year-old boy was kidnapped and sold for 50,000 in Sultanpur two people arrested including woman

सुल्तानपुर: एक साल के बच्चे को अगवा कर 50 हजार में बेचा, पुलिस ने किया बरामद; महिला समेत दो गिरफ्तार

Sat, 14 Nov 2026 02:56 PM IST
Bhupendra Singh अमर उजाला नेटवर्क, सुल्तानपुर
अमर उजाला नेटवर्क, सुल्तानपुर Published by: Bhupendra Singh Updated Sat, 14 Nov 2026 02:56 PM IST
सार

सुल्तानपुर में कादीपुर रोडवेज बस स्टैंड से अगवा किए गए एक वर्षीय बच्चे को पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया है। पुलिस ने इस मामले में एक महिला समेत दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने बच्चे का 50 हजार रुपये में सौदा किया था और उसे बेचने के लिए मुंबई तक ले गए थे।

विज्ञापन
one-year-old boy was kidnapped and sold for 50,000 in Sultanpur two people arrested including woman
जानकारी देते एसपी विनीत जायसवाल। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

यूपी के सुल्तानपुर में कादीपुर रोडवेज बस स्टैंड के बाहर से अगवा किए गए एक वर्षीय बच्चे को पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया है। पुलिस ने अपहरण कर बच्चे को बेचने के आरोप में एक महिला समेत दो लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि बच्चे का सौदा 50 हजार रुपये में किया गया था। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से इतनी ही नकद राशि भी बरामद की है।

विज्ञापन


यह घटना जौनपुर जिले के सरायख्वाजा थाना क्षेत्र के ककोरगहना निवासी रूबीना पत्नी रोशन के साथ हुई। वह सात नवंबर को अपने एक वर्षीय बेटे तौफीक के साथ कादीपुर आई थीं। रोडवेज बस स्टैंड के बाहर वह बेटे को अपनी करीब आठ वर्षीय बेटी के पास छोड़कर पानी लेने चली गईं। जब वह वापस लौटीं तो तौफीक गायब था। काफी तलाश के बाद भी उसका पता नहीं चलने पर उन्होंने कादीपुर थाने में अज्ञात के खिलाफ अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई।
विज्ञापन




पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल के निर्देश पर पुलिस और सर्विलांस टीम ने सीसीटीवी फुटेज खंगालने के साथ ही आरोपियों की तलाश शुरू की। जांच के दौरान ऊषा पत्नी सीताराम को गिरफ्तार किया गया। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने मगरावां गांव स्थित साजिद कार वॉशिंग सेंटर के पास दबिश देकर जितेंद्र को गिरफ्तार कर लिया और बच्चे को बरामद कर लिया।
विज्ञापन
विज्ञापन


पुलिस के अनुसार, पूछताछ में सामने आया कि ऊषा ने पांच नवंबर को पटेल चौराहे से एक बच्ची को बहलाकर उसकी गोद में मौजूद तौफीक को ले लिया था। इसके बाद बच्चे को कादीपुर खुर्द निवासी जितेंद्र को 50 हजार रुपये में बेच दिया। जितेंद्र बच्चे को बेचने के लिए मुंबई तक ले गया था, लेकिन सौदा तय नहीं होने पर वापस लौट आया। पुलिस के अनुसार, वह दोबारा बच्चे को बेचने की कोशिश में था।


पुलिस ने प्राथमिकी में बीएनएस की धारा 143 और 145 की बढ़ोतरी की है। आरोपियों के खिलाफ आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। एसपी विनीत जायसवाल ने बताया कि बरामदगी करने वाली पुलिस टीम को 25 हजार रुपये का पुरस्कार देने की घोषणा की गई है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed