यूपी: गुजरात के भारत पर्व में उत्तर प्रदेश की धूम, 6 जिलों के ओडीओपी उत्पाद और लोककला कर रही आकर्षित

गुजरात के एकता नगर में आयोजित भारत पर्व-2026 में उत्तर प्रदेश अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, पारंपरिक शिल्पकला, क्षेत्रीय खानपान और लोकनृत्यों के जरिए देशभर के लोगों का ध्यान खींच रहा है। राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी परिसर में 15 नवंबर तक आयोजित इस उत्सव में 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' की भावना के साथ देश के विभिन्न राज्यों की सांस्कृतिक पहचान और पर्यटन की संभावनाओं को प्रस्तुत किया जा रहा है।

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इसी क्रम में उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने प्रदेश की आध्यात्मिक विरासत से लेकर हस्तशिल्प और लोककलाओं तक की विविधता को राष्ट्रीय मंच पर प्रदर्शित किया है। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश आध्यात्मिक स्थलों, ऐतिहासिक धरोहरों, पारंपरिक शिल्प, क्षेत्रीय खानपान और लोककलाओं की दृष्टि से बेहद समृद्ध है। भारत पर्व प्रदेश की इस विविधता को देश भर के लोगों तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण मंच है। उन्होंने बताया एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) जैसी योजनाओं और सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थलों के प्रचार-प्रसार के माध्यम से सरकार स्थानीय लोगों की आजीविका मजबूत करने के साथ उत्तर प्रदेश की पहचान और पर्यटन संभावनाओं को व्यापक स्तर पर पहुंचाने का काम कर रही है।भारत पर्व में लगाए गए उत्तर प्रदेश पर्यटन मंडप में प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों, धार्मिक एवं आध्यात्मिक सर्किट, ऐतिहासिक धरोहरों, कला, शिल्प और पर्यटन उत्सवों की जानकारी दी जा रही है। यहां पर्यटकों के लिए विभिन्न धार्मिक एवं आध्यात्मिक स्थलों, बौद्ध सर्किट और विरासत स्थलों से जुड़ी प्रचार सामग्री भी उपलब्ध कराई गई है। इसमें ब्रोशर, फोल्डर, पुस्तिकाएं और मानचित्र शामिल हैं, जिनके माध्यम से देश के अलग-अलग हिस्सों से आए लोग प्रदेश के पर्यटन स्थलों और उनकी विशेषताओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं।पर्यटन मंडप का प्रमुख आकर्षण एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) के तहत प्रदेश के 6 जिलों के पारंपरिक उत्पादों की प्रदर्शनी रही। इसमें वाराणसी की बारीक जरी के काम वाली रेशमी वस्तुएं, मुरादाबाद के हस्तनिर्मित पीतल के कटोरे, फिरोजाबाद की रंग-बिरंगी कांच की गणेश प्रतिमाएं, सहारनपुर की नक्काशीदार लकड़ी की गणेश प्रतिमाएं, अलीगढ़ के पीतल से बने गणेश प्रतिमाएं और गोरखपुर की टेराकोटा से बनी गणेश-लक्ष्मी प्रतिमाएं प्रदर्शित की गई हैं। इन उत्पादों के जरिए प्रदेश के विभिन्न जिलों की पारंपरिक कारीगरी, शिल्पकारों के हुनर और उनकी विशिष्ट पहचान को सामने रखा गया है।उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम (यूपीएसटीडीसी) ने प्रदेश के पारंपरिक खानपान को भी भारत पर्व का हिस्सा बनाया है। इसके लिए लगाए गए फूड कोर्ट में अवधी और बुंदेलखंडी व्यंजनों की विशेष झलक देखने को मिल रही है। यहां अवधी वेज बिरयानी और वेज शामी कबाब के साथ बुंदेलखंडी कढ़ी, बाजरे की रोटी, गुड़ की खीर, देसी छाछ और देसी आलू की सब्जी परोसी जा रही है। पारंपरिक व्यंजनों के स्वाद, गुणवत्ता, प्रस्तुति और विविधता को आगंतुकों ने सराहा। महाराष्ट्र से आए पर्यटक आरव तांबे को खास तौर पर पारंपरिक सत्तू का शरबत, गुड़ की खीर और विशेष चाट पसंद आई। उन्होंने उत्तर प्रदेश के व्यंजनों के अलग स्वाद की भी सराहना की।