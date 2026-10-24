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Video: वाल्मीकि जयंती पर राष्ट्रीय संगोष्ठी, साहित्यकारों ने मंच से रखे विचार

Akash Dwivedi

Updated Sat, 24 Oct 2026 12:16 PM IST Updated Sat, 24 Oct 2026 12:16 PM IST







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चारबाग स्थित बीएसएनवी पीजी कॉलेज में अखिल भारतीय साहित्य परिषद, अवध प्रांत की ओर से वाल्मीकि जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की गई। कार्यक्रम में मंच पर सुशील चंद्र त्रिवेदी, पवन पुत्र बादल, प्रो. हरिशंकर मिश्र, प्रो. संजय मिश्रा, संजय त्रिपाठी और पद्मन पांडेय मौजूद रहे। ... और पढ़ें

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