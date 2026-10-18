Video: दाऊद नगर-मामा कॉलोनी में राशन किट लेने के लिए उमड़ी भीड़

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लखनऊ के फैजुल्लागंज स्थित दाऊद नगर-मामा कॉलोनी में बने राहत शिविर में राशन किट लेने के लिए लोगों की भीड़ लगी रही। राशन वितरण के दौरान जिन लोगों को किट मिल चुकी थी, उन्हें दोबारा लाइन में न लगने के लिए कहा गया। वहीं, राशन प्राप्त करने वाले लोगों के आधार कार्ड और मोबाइल नंबर दर्ज किए जा रहे थे।

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