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Video: ट्रिपल हत्याकांड के आरोपी ऋषभ शुक्ला के घर पहुंची एलडीए की टीम, सामान कब्जे में लिया

Akash Dwivedi

Updated Thu, 12 Nov 2026 04:11 PM IST Updated Thu, 12 Nov 2026 04:11 PM IST







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लखनऊ के सहादतगंज स्थित ब्राह्मणी टोला में ट्रिपल हत्याकांड के आरोपी ऋषभ शुक्ला के घर पर एलडीए की कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई के दौरान टीम घर में रखा सामान अपनी कस्टडी में ले रही है। ... और पढ़ें

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