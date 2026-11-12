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VIDEO: कठौता झील का जलस्तर घटा, पानी की हो सकती है समस्या

Ishwar Ashish Bhartiya

Updated Thu, 12 Nov 2026 03:44 PM IST Updated Thu, 12 Nov 2026 03:44 PM IST







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लखनऊ के गोमती नगर स्थित कठौता झील का पानी कम हो गया है जिसके चलते आने वाले समय में गोमती नगर व इंदिरा नगर के निवासियों को पानी की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। ... और पढ़ें

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