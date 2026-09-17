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VIDEO: शहर में हुई जोरदार बारिश के बाद अलीगंज सेक्टर क्यू चौराहे पर हुआ जलभराव

Ishwar Ashish Bhartiya

Updated Thu, 17 Sep 2026 03:07 PM IST Updated Thu, 17 Sep 2026 03:07 PM IST







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शहर में हुई जोरदार बारिश के चलते अलीगंज की सेक्टर क्यू चौराहे पर जलभराव।

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