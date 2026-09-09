Video: स्वामीनारायण मंदिर की तर्ज पर बना गणेश उत्सव का पंडाल

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झूलेलाल वाटिका में गणेश उत्सव के लिए भव्य पंडाल तैयार किया जा रहा है। पंडाल का स्वरूप अमेरिका के न्यूयॉर्क में बने स्वामीनारायण मंदिर की तर्ज पर तैयार किया गया है। इसे बनाने में कारीगरों को करीब 42 से 45 दिन का समय लगा। आकर्षक डिजाइन और भव्य स्वरूप के चलते यह पंडाल लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है।

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