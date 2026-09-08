Video: सड़क निर्माण की मांग को लेकर 21वें दिन भी धरने पर बैठे किसान

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कमालपुर विचलका से कुबहरा गांव तक कच्चे रास्ते पर डामरीकरण की मांग को लेकर किसानों का धरना 21वें दिन भी जारी रहा। मंगलवार को किसानों से वार्ता करने मोहनलालगंज के उपजिलाधिकारी आकाश सिंह पहुंचे। उन्होंने वन विभाग, लोक निर्माण विभाग और जिला पंचायत के अधिकारियों को बुलाकर दो दिन बाद किसानों के साथ बैठक कराने का आश्वासन दिया, लेकिन किसान इससे सहमत नहीं हुए। किसानों ने 9 सितंबर को लोक निर्माण विभाग कार्यालय का घेराव करने का निर्णय बरकरार रखा है। किसानों का कहना है कि बुधवार सुबह 10 बजे तक जिम्मेदारों की ओर से कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो बड़ी संख्या में किसान ट्रैक्टर-ट्रॉलियों से लखनऊ कूच करेंगे और अनिश्चितकालीन धरने में शामिल होंगे।

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