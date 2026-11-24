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Video: स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर कवि सम्मेलन में गूंजा कविता पाठ

Akash Dwivedi

Updated Tue, 24 Nov 2026 06:06 PM IST Updated Tue, 24 Nov 2026 06:06 PM IST







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लखनऊ विश्वविद्यालय के 106वें स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर आयोजित कवि सम्मेलन में हसन काज़मी ने कविता पाठ किया। इस दौरान मंच पर मुख्य अतिथि पद्मश्री मालिनी अवस्थी और विश्वविद्यालय के कुलपति जयप्रकाश सैनी मौजूद रहे। ... और पढ़ें

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