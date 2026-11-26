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लखनऊ। शिया पीजी कॉलेज में बुधवार को स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना (डिजीशक्ति) के तहत टैबलेट वितरण किया गया। मुख्य अतिथि अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा अमित कुमार घोष ने विद्यार्थियों को टैबलेट वितरित किए। उन्होंने कहा कि बदलते परिवेश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) नई चुनौतियों के साथ रोजगार के नए अवसर भी पैदा कर रहा है। युवाओं को इसके लिए खुद को तैयार करना होगा। अमित कुमार घोष ने कहा कि भारत की विकास दर और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रही है। अमेरिका और चीन जैसे देशों ने एआई की पढ़ाई को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया है। भारत में भी इस दिशा में सकारात्मक कदम उठाने की जरूरत है। मौलाना यासूब अब्बास, प्राचार्य प्रो. सैयद शबीहे रजा बाकरी और डॉ. प्रदीप शर्मा समेत शिक्षक, कर्मचारी और बड़ी संख्या में विद्यार्थी मौजूद रहे।