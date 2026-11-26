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झारखंड के कलाकारों ने भगवान बिरसा मुंडा के जीवन, संघर्ष और विरासत पर आधारित नाटक धरती आबा का मंचन किया। बिरसा मुंडा के संघर्ष और जनजातीय समाज के अधिकारों की लड़ाई को मंच पर जीवंत होते देख दर्शक भावनात्मक रूप से जुड़ गए। नाटक ने जनजातीय इतिहास और उनके नायकों की याद ताजा कर दी।पीलीभीत के थारू जनजातीय नृत्य, सोनभद्र के झूमर और डोमकच ने लोकजीवन की उमंग बिखेरी। छत्तीसगढ़ की गौर मड़िया और कंछार प्रस्तुतियों के साथ मध्य प्रदेश की बैगा परधौनी ने मंच पर अलग-अलग जनजातीय परंपराओं के रंग सजाए। पारंपरिक वेशभूषा, लय और लोकधुनों ने दर्शकों को बांधे रखा।आज होगा उत्सव का समापनउत्तर प्रदेश लोक एवं जनजाति संस्कृति संस्थान की ओर से आयोजित उत्सव में विभिन्न देशों और राज्यों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियां आपसी संवाद का माध्यम बनीं। संस्थान के निदेशक अतुल द्विवेदी के मार्गदर्शन में आयोजित कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी के उपाध्यक्ष गिरिश चंद्र मिश्रा मौजूद रहे। उत्सव का समापन बृहस्पतिवार को पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह की उपस्थिति में होगा।उत्सव में अलग-अलग स्टॉलों पर विभिन्न राज्यों की शिल्प विरासत भी देखने को मिली। पश्चिम बंगाल के रामा कृष्णा ने हाथ से रेशमी कढ़ाई वाली साड़ियां पेश कीं। मधुबनी, बिहार के राष्ट्रपति पुरस्कार विजेता श्रवण पासवान ने मधुबनी और गोदना शैली में साड़ियों और दुपट्टों का स्टॉल लगाया। मध्य प्रदेश की सीता मेड़ा ने भील पिथोरा पेंटिंग और बहराइच की राजकुमारी मूंज गेहूं के डंठल से चमकदार पेंटिंग और मूंज के सामान पेश किए। भदोही के विनय कुमार ठाकुर सीप से बने उत्पाद लेकर पहुंचे हैं। सिंगरौली, मध्य प्रदेश के दीपक बासोर बांस के हैंडीक्राफ्ट प्रदर्शित किए।