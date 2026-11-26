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जानो उत्तर प्रदेश, जानो लखनऊ, जानो सरोजनीनगर थीम पर आयोजित इस पहल का उद्देश्य नई पीढ़ी को अपनी विरासत, सांस्कृतिक पहचान और क्षेत्र की उपलब्धियों से परिचित कराना है। आयोजन में कुल 150 स्कूलों और 29 कॉलेजों के प्रतिभागी शामिल हो रहे हैं। क्विज के माध्यम से विद्यार्थियों की सामान्य ज्ञान संबंधी जानकारी को परखने के साथ ही उन्हें अपने आसपास के इतिहास और विकास को जानने का अवसर दिया जा रहा है।

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लखनऊ। किताबी ज्ञान के साथ अब विद्यार्थी अपने प्रदेश, शहर और विधानसभा क्षेत्र के इतिहास, संस्कृति और विकास की जानकारी भी हासिल करेंगे। इसके लिए सरोजनीनगर नॉलेज फेस्ट की शुरुआत की गई है। इसके तहत बुधवार को क्षेत्र के विभिन्न इंटर स्कूलों और इंटर कॉलेजों में क्विज प्रतियोगिता के प्रथम चरण का आयोजन किया गया। इसमें विद्यार्थियों ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया।