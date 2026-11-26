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डॉ. शारदा ने मेंस्ट्रुअल हाईजीन को लेकर बात करते हुए कहा कि मासिक धर्म के दौरान युवतियों को दिन में हर 5-6 घंटे में पैड बदलने चाहिए चाहे वे गंदे हुए हों या नहीं। अधिक देर तक एक ही पैड का उपयोग करने से बैक्टीरिया उत्पन्न होने लगते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ता है। उन्होंने कहा कि अंत:वस्त्रों को दिन में दो बार बदलें और आसपास भी साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। पैड को खुले में न छोड़ें, ठीक से निस्तारित करें। डॉ. शारदा ने कहा कि जब भी टॉयलेट का प्रयोग करें तो पहले फ्लश करें और तब उपयोग करें क्योंकि टॉयलेट सीट पर बड़ी संख्या में बैक्टीरिया पाए जाते हैं। खानपान से कमजोरी को दूर करें।छात्राओं की सबसे बड़ी समस्या को लेकर डॉ. शारदा ने कहा कि मासिक धर्म का चक्र हर महिला का अलग होता है कुछ लोगों को कम दर्द होता है और किसी को असहनीय दर्द होता है। ऐसे में अगर किसी को बहुत ज्यादा पेट में दर्द है तो खुद से कोई टैबलेट न खाएं। पेट की गर्म सिकांई करें। गर्म सूप या दाल पिएं। अगर कुछ समय बाद दर्द ठीक नहीं होता है तो डॉक्टर से परामर्श लें। युवतियों में पीसीओडी की बढ़ती समस्या को लेकर डॉ. शारदा ने कहा कि सभी छात्राओं को हर रोज थोड़ी एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। जंक फूड कम खाएं, वजन का ध्यान रखें और मानसिक स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें, अत्यधिक तनाव न लें।राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्या कुसुम वर्मा ने इस दौरान छात्राओं को सशक्त बनने की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा कि हर लड़की अपने आप में मजबूत है, खुद को कमजोर न समझें। इस अवसर पर कॉलेज की शिक्षिकाएं मनीषा सक्सेना, रश्मि मिश्रा और मीनाक्षी श्रीवास्तव सहित बड़ी संख्या में छात्राएं उपस्थित रहीं। डॉ. शारदा ने कार्यक्रम में दी जानकारी से संंबंधित सवाल भी छात्राओं से पूछे और सही जवाब देने वाली छात्राओं को सम्मानित किया गया।