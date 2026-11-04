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VIDEO: सपा यूथ ब्रिगेड के कार्यकर्ता पहुंचे हजरतगंज थाने, धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ दी तहरीर

Ishwar Ashish Bhartiya

Updated Wed, 04 Nov 2026 01:11 PM IST Updated Wed, 04 Nov 2026 01:11 PM IST







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लखनऊ में समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के कार्यकर्ता हजरतगंज थाने पहुंचे और कथावाचक धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ हजरतगंज थाने में तहरीर दी। कार्यकर्ताओं ने एफआईआर दर्ज करने की मांग की। धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग को लेकर कार्यकर्ता थाने पहुंचे। प्रदेश सचिव प्रवेश यादव ने हजरतगंज कोतवाली में तहरीर दी। ... और पढ़ें

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