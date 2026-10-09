Video: संजय सेठी बोले- किसानों को तकनीक, वित्त और बाजार से जोड़ना कृषि के भविष्य के लिए जरूरी

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कृषि का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि किसानों को तकनीक, वित्त, ज्ञान और बाजार से कितनी प्रभावी ढंग से जोड़ा जाता है। यह बात इंडियन चैंबर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर (आईसीएफए) के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एवं सीईओ संजय सेठी ने कही। शुक्रवार को सप्रू मार्ग स्थित होटल गोमती में आईसीएफए की ओर से प्रमुख आयोजन एग्रो टेक 2026 के 25वें संस्करण और सिल्वर जुबली समारोह की घोषणा को लेकर प्रेसवार्ता आयोजित की गई। इस दौरान संजय सेठी ने कृषि क्षेत्र में तकनीक, वित्तीय संसाधनों, ज्ञान और बाजार तक किसानों की पहुंच को मजबूत बनाने के महत्व पर जोर दिया।

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