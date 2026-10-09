लखनऊ: सीजेपी के प्रदर्शन के चलते दिल्ली जाने वाली ट्रेनें निरस्त, तेजस, लखनऊ मेल सहित ये गाड़ियां शामिल
CJP protests in Delhi: काॅकरोच जनता पार्टी सीजेपी के दिल्ली में शनिवार को होने वाले प्रदर्शन के चलते लखनऊ मेल, एसी एक्सप्रेस व तेजस सहित पांच ट्रेनें शुक्रवार को निरस्त कर दी गईं।
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काॅकरोच जनता पार्टी सीजेपी के दिल्ली में शनिवार को होने वाले प्रदर्शन के चलते लखनऊ मेल, एसी एक्सप्रेस व तेजस सहित पांच ट्रेनें शुक्रवार को निरस्त कर दी गईं। जबकि शनिवार को भी करीब आधा दर्जन ट्रेनें कैंसिल रहेंगी।
हालांकि रेलवे प्रशासन ट्रेनों के कैंसिलेशन के पीछे परिचालन संबंधी कारण व नई दिल्ली एवं हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के आसपास यातायात को वजह बता रहा है। उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के सीनियर डीसीएम समर्थ गुप्ता ने बताया कि लखनऊ से नई दिल्ली जाने वाली 12229 लखनऊ मेल एवं 12429 एसी एक्सप्रेस शुक्रवर को निरस्त की गई हैं। ट्रेनों के अचानक निरस्त होने से दिल्ली जाने वाले यात्रियों को असुविधाएं हुईं।
देश की पहली कारपोरेट ट्रेन 82501 तेजस एक्सप्रेस भी निरस्त कर दी गई। इसी क्रम में पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन की ओर से सात ट्रेनों के निरस्तीकरण की सूचना जारी की गई। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित कुमार ने बताया कि शुक्रवार को 12559 बनारस-नई दिल्ली एक्सप्रेस व 12581 बनारस-नई दिल्ली एक्सप्रेस निरस्त रहीं।
जबकि शनिवार को नई दिल्ली से चलने वाली 12560 नई दिल्ली-बनारस एक्सप्रेस, 12582 नई दिल्ली-बनारस एक्सप्रेस, 15303 कासगंज-नई दिल्ली एक्सप्रेस, 82501 लखनऊ जं.-नई दिल्ली तेजस एक्सप्रेस तथा नई दिल्ली से चलने वाली 82502 नई दिल्ली-लखनऊ जं. तेजस एक्सप्रेस निरस्त रहेंगी।
ट्रेनें कैंसिल, बसों से मिलेगी मदद
दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के चलते कई ट्रेनें निरस्त कर दी गई हैं। ऐसे में दिल्ली जाने वाले यात्रियों को रोडवेज बसों से राहत मिलेगी। बसें तय रूट और समय-सारणी के मुताबिक चलती रहेंगी। परिवहन निगम ने दिल्ली जाने वाले किसी भी बस के रूट को न तो बदला है और न ही रद्द किया है। यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी को देखते हुए नोएडा व गाजियाबाद में अतिरिक्त बसों की व्यवस्था की गई है। परिवहन निगम के प्रधान प्रबंधक(संचालन) अनिल कुमार ने बताया कि लखनऊ, नोएडा और गाजियाबाद के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं, ताकि अव्यवस्थाएं न हों। वहीं शुक्रवार को लखनऊ, नोएडा और गाजियाबाद बस स्टेशनों पर यात्रियों की संख्या सामान्य रही। आलमबाग बस टर्मिनल से हर घंटे दिल्ली रूट पर बसों का संचालन सामान्य तौर पर हो रहा है।