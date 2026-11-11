VIDEO : सीएम योगी ने नवचयनित 1,146 कनिष्ठ सहायकों को वितरित किए नियुक्ति पत्र

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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, लखनऊ में UPSSSC द्वारा राजस्व विभाग के लिए नवचयनित 1,146 कनिष्ठ सहायकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत 4,300 पात्र लाभार्थियों को ₹215 करोड़ की आर्थिक सहायता राशि भी वितरित की। यह पारदर्शी और निष्पक्ष चयन प्रक्रिया युवाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है।

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