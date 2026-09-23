Video: सुबह से छाए बादलों के बाद लखनऊ में रिमझिम बारिश

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राजधानी में बुधवार सुबह से आसमान में बादल छाए रहे। दोपहर बाद मौसम ने करवट ली और करीब 4 बजे केजीएमयू-चौक इलाके में रिमझिम बारिश शुरू हो गई। बारिश के बाद मौसम सुहावना हो गया और लोगों को उमस से कुछ राहत मिली। सड़कों पर भी बारिश का असर नजर आया।

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