Video: रहीमाबाद में वैन में मिला कटा हुआ मांस, गौ मांस होने का आरोप

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रहीमाबाद रेलवे क्रॉसिंग के निकट मंगलवार सुबह लगभग 8 बजे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने ओमनी वैन सहित लदे मांस को पकड़ कर पुलिस के हवाले किया। जानकारी के अनुसार वैन में लगभग दो कुंतल मांस लदा हुआ है। बजरंग दल का आरोप है कि आरोपी गौ मांस ले कर बार्डर क्षेत्र तस्करी कर रहे थे। पुलिस ने वैन चालक सहित दो अन्य लोगों को हिरासत में लिया है। जानकारी के अनुसार मांस वैन में लादकर हरदोई के संडीला लिए जा रहे थे। इंस्पेक्टर अरुण कुमार ने बताया कि जांच के मांस भेजा गया है। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है।

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