यूपी: केजीएमयू में छह साल की बच्ची की मौत, परिजन हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते रहे, देखने नहीं आए डॉक्टर; हंगामा

केजीएमयू के बाल रोग विभाग में इलाज के दौरान मंगलवार सुबह बच्ची की मौत हो गई। नाराज परिवारीजनों ने जमकर हंगामा किया। आरोप लगाया है कि आईसीयू वेंटिलेटर से हटाकर बच्ची को सामान्य वार्ड में भर्ती कर दिया। वहां ऑक्सीजन तक की व्यवस्था नहीं थी। सांस लेने में दिक्कत होने पर इलाज के अभाव में बच्ची की सांसें थम गईं।

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सूचना पर पुलिस पहुंची और परिजनों को शांत कराया। गोमतीनगर विकल्प खंड निवासी आरोही साहू (6 वर्ष)को जीबीएस (गिलियन-बैरे सिंड्रोम) की परेशानी थी। यह एक दुर्लभ न्यूरोलॉजिकल बीमारी है। पिता बैज नाथ साहू ने बताया कि बेटी की 27 सितंबर को हालत बिगड़ गई थी।बेटी को लेकर केजीएमयू ट्रॉमा सेंटर के चौथे तल पर लेकर पहुंचे। यहां पर घंटों इंतजार के बाद बच्ची को भर्ती किया गया। करीब एक माह 10 दिन बाद आरोही को वेंटिलेटर से हटाकर बाल रोग विभाग में शिफ्ट किया गया। यहां यहां बच्ची को आईसीयू में वेंटिलेटर सपोर्ट पर भर्ती किया। इलाज के बाद से सेहत में कुछ सुधार हुआ था। इसी दौरान डॉक्टरों ने बच्ची का वेंटिलेटर हटाकर सामान्य वार्ड में भर्ती कर दिया। आरोप हैं कि यहां ऑक्सीजन तक का बंदोबस्त नहीं था।