दीपोत्सव की तैयारी: 20 जोन और 53 सेक्टर में बंटी अयोध्या, 20 एएसपी व 45 सीओ संभालेंगे जिम्मेदारी

दीपोत्सव को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस ने सुरक्षा का व्यापक खाका तैयार किया है। चार दिवसीय आयोजन के दौरान पूरे क्षेत्र को 20 जोन और 53 सेक्टर में बांटकर सुरक्षा व्यवस्था लागू की जाएगी। चार नवंबर से पुलिसकर्मी मोर्चा संभाल लेंगे। आयोजन स्थलों के साथ प्रमुख मंदिरों और रामलीला स्थलों पर भी अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रहेगा।

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सुरक्षा व्यवस्था में 20 अपर पुलिस अधीक्षक और 45 पुलिस उपाधीक्षकों की तैनाती होगी। इनके अलावा 120 निरीक्षक, 450 उपनिरीक्षक, 60 महिला उपनिरीक्षक, 1750 पुरुष मुख्य आरक्षी व आरक्षी और 400 महिला आरक्षी तैनात रहेंगी। यातायात व्यवस्था संभालने के लिए 10 यातायात निरीक्षक, 50 उपनिरीक्षक यातायात और 300 हेड कांस्टेबल व कांस्टेबल लगाए जाएंगे।भीड़ नियंत्रण और आपात स्थिति से निपटने के लिए पीएसी की नौ और बाढ़ राहत पीएसी की एक कंपनी तैनात रहेगी। आरएएफ की तीन कंपनियों के अलावा एटीएस और एसडीआरएफ की एक-एक टीम भी सुरक्षा संभालेगी। बम निरोधक दस्ते की तीन, डॉग स्क्वायड की तीन और एसएस चेक टीम के नौ दस्ते लगाए जाएंगे। अभिसूचना इकाई भी संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखेगी।प्रमुख मंदिरों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और रामलीला स्थलों पर राजपत्रित अधिकारियों की निगरानी में पुलिस बल तैनात होगा। चार नवंबर से दो पालियों में ड्यूटी लगेगी। आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए अतिरिक्त क्यूआरटी और रिजर्व पार्टी भी गठित की गई है।एसएसपी डॉ. गौरव ग्रोवर का कहना है कि दीपोत्सव को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। चार नवंबर से पुलिसकर्मियों की ड्यूटी शुरू हो जाएगी। अन्य जोन और रेंज से पुलिसकर्मी आने लगे हैं। हर स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी की जाएगी।