यूपी: लखनऊ में चेन लूटकर भागीं तीन महिलाएं, 64 साल की बुजुर्ग ने दौड़ाकर एक को पकड़ा; विरोध करने पर पैर दबाया

मैना देवी के मुताबिक, उन्होंने विरोध किया तो एक महिला ने उनका पैर दबा दिया। दूसरी ने उनसे पैर की बिछिया ठीक करने के लिए कहा। इस बीच उन्हें कुछ संदेह हुआ तो उन्होंने ऑटो रुकवा दिया। इसी दौरान तीनों महिलाओं ने झपट्टा मारकर उनके गले से चेन लूट ली और ऑटो से कूदकर भागने लगीं। चेन लुटते ही मैना देवी ने शोर मचाया और तीनों के पीछे दौड़ पड़ीं। टेढ़ी पुलिया के पास ही उन्होंने एक महिला को पकड़ लिया। खुद को फंसता देख आरोपी महिला ने उन्हें छोड़ने के बदले अपने जेवर और नकदी देने की पेशकश भी की।